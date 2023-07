¿En qué quedaron los precandidatos luego del debate?

Luego del debate que protagonizaron este miércoles 12 de julio 8 de los 14 precandidatos a la Primaria de la oposición, mucha gente se pregunta si llegaron a algunos acuerdos para proseguir en esta carrera que los llevaría a medirse el próximo 22 de octubre.

Compartimos algunas de sus declaraciones al final de la jornada en la UCAB. En las mismas destacan que deben prepararse si el ganador del evento interno resulta ser uno de los actuales inhabilitados. Todos insistieron en que deben contar con otras alternativas.

Por otro lado, mantuvieron el discurso de la unidad política y dejar por fuera las diferencias personales o de otra índole que puedan interferir con el objetivo final que para ellos es ganar la presidencia de la república en las elecciones de 2024. Coinciden, en este sentido, que la ruta electoral es la única vía para propiciar el cambio pese a los obstáculos.

Pocos se refirieron a temas económicos, de pobreza, de exclusión social, de la crisis educativa, de salud, de la migración masiva, de servicios públicos y de otros de carácter social y humanitario. Sin embargo, la mayoría propuso reunirse en privado para acordar otras estrategias políticas.

Y pese a que muchos de ellos han hecho recorridos por varios estados del país para promocionar su proyecto particular ninguno hizo mención de las realidades que se padecen en los estados.

Vale recordar que en el intercambio no participaron por voluntad Henrique Capriles, de PJ, ni Roberto Enríquez de Copei Odca. Gloria Pinho y Luis «Balo» Farías reclamaron que no se les invitó a debatir y que habrían sufrido una especie de discriminación.

En medio del debate apareció el conocido Luis Ratti para supuestamente desenmascarar a los participantes de una supuesta manipulación de la Primaria. Ratti introdujo ante la Sala Electoral del TSJ un recurso para impedir su realización.

Andrés Velásquez

El precandidato de La Causa R y exgobernador de Bolívar subrayó la importancia de no caer en la trampa, a su juicio, de elegir a un candidato inhabilitado políticamente para luego abandonarlo porque después sería hacerle el juego al gobierno de Nicolás Maduro.

Por eso cree que el «candidato electo por empoderamiento de los ciudadanos debe tener el apoyo del resto de los que estamos en primarias. Rendirse ante la posibilidad de que Maduro inhabilite, ¿entonces para qué hacemos primarias? Si no defendemos un candidato entonces no se va a defender una victoria».

Insistió en que «sin cambio político, sin restablecimiento de libertad y democracia, no va a ser posible una nueva Venezuela», al tiempo que reafirmó que «más que un debate para diferenciarnos, estamos aquí para unificar una estrategia que nos permita conducir a puerto seguro las primarias. No voy a centrar mi atención en matices de una u otra propuesta sino en la primaria».

Foto: Tal Cual

María Corina Machado

La representante del partido Vente Venezuela, exdiputada a la AN, y recientemente inhabilitada, aseveró que «el candidato lo va a poner la gente, no Maduro ni pactos de partidos políticos». Ya había adelantado días atrás esta postura luego de conocer el anuncio de su inhabilitación.

En el mismo tono que propondría Velásquez, Machado se preguntó: «¿qué sentido tiene decirle a la gente que vote en unas primarias si vas a quitar al candidato?

Y agregó: «cada uno de estos actos (inhabilitaciones) demuestra que el régimen está derrotado. ¿Por qué? Porque perdieron gente y capacidad de represión, saben que ya no pueden amenazar con una bolsa».

Finalmente remarcó que todos los aspirantes deben comprometerse absolutamente con la realización de la Primaria para la fecha acordada.

Foto: Tal Cual

Carlos Prosperi

El abanderado por la AD que dirige Henry Ramos Allup a nivel nacional expresó sentirse feliz luego del debate porque se logró «la primera foto en familia. Hemos ratificado nuestro compromiso unitario y con cada uno de los venezolanos, de los perseguidos. A cada uno de ellos les queremos decir que ha llegado la hora de dar un paso al frente. Hemos salido a ganar las primarias y consolidar una unidad que no le pertenezca a una persona o a un solo partido político».

Reiteró su propuesta de que, si llega al poder, en tres años llamará a elecciones generales «En los próximos días se tiene que dar un gran debate (sobre inhabilitados)». Aseguró que no va a engañar al pueblo de Venezuela si el CNE le niega inscribirse en unas elecciones.

Foto: Tal Cual

Delsa Solórzano

La lideresa del partido Encuentro Ciudadano reconoció que la jornada en la que participó «es un gran ejemplo de la campaña que podemos mostrar al país. Esta debe ser una campaña de ideas y hemos dado el primer paso para ello».

Alertó que «si no somos capaces de articular entre nosotros, ¿cómo vamos a apoyar al que gane? Mal podremos ser capaces de articular unidad y que se respete la decisión de la gente». Señaló que la articulación opositora es necesaria para poder tener condiciones electorales en las presidenciales de 2024.

Se comprometió a asistir a todos los debates posibles entre candidatos, y espera que se puedan contrastar las propuestas de gobierno con el resto. Puso el ejemplo de que está en desacuerdo con la privatización de PDVSA, como lo han propuesto algunos de sus colegas.

Aspira que la primera reunión entre candidatos se realice la semana próxima «para ponernos de acuerdo. Aquí estamos para defender a Venezuela no para defendernos a nosotros».

Foto: Tal Cual

Freddy Superlano

El sustituto de Juan Guaidó por Voluntad Popular para esta contienda e inhabilitado luego de haber ganado la gobernación de Barinas en noviembre de 2021, afirmó que las propuestas hechas en el debate quedan en buenas intenciones sino se logra cambiar el ciclo.

Cree que «la experiencia de Barinas tiene que ven con liderazgo y la consciencia de la unidad. No se trataba de Freddy Superlano o de Aurora, se trataba de una gente que había puesto sus expectativas en ese proceso electoral No se trata de un liderazgo, esto no se trata de nombre y apellido. Confiamos en la gente, este liderazgo que se ofrece hoy a la gente debe darle respuesta a las expectativas de la gente en ese proceso electoral».

Advirtió sobre la Primaria que «quien crea que la primaria es una elección convencional para elegir un candidato no entiende este proceso. Esto sirve para elegir a un liderazgo legitimado, con unos partidos que tienen más de una década sin someterse a la decisión de la gente».

Foto: Tal Cual

Tamara Adrián

La exdiputada a la Asamblea Nacional y representante visible de un importante movimiento de diversidad sexual en Venezuela fue una de las pocas personalidades que tocó el tema económico en sus propuestas.

Refirió que «podrían pasar la aplanadora, podrían utilizar el expediente Ortega de Nicaragua y arrasar con todos, por lo que debemos estar preparados y tener un plan B. Creemos que en el apoyo de los regímenes democráticos que nos apoyan, Estados Unidos, Canadá y los países latinoamericanos y de la Unión Europea. Quienes estamos en la lucha democrática al menos desde hace un cuarto de siglo seguimos luchando y creemos que el camino democrático nos da una oportunidad que no nos daba antes si logramos una unidad efectiva, incentivar el voto y lograr motivar a aquellos que creen que pueden actuar de forma independiente».

Añadió, en lo que llamó el día D más uno, que «hay que estar preparados para un Día D más uno, es decir, al estar en Miraflores, porque tendremos un poder público nacional amalgamado. Habrá que enfrentar esa transición a la democracia y que desbloqueen ese tránsito. No podemos ocultar esta realidad».

Foto: Tal Cual

César Pérez Vivas

El exgobernador del Táchira, exparlamentario y antiguo dirigente de Copei, expresó que «la autocracia ha cerrado tantos espacios y hoy ha quedado una lección al país de que podemos mostrar nuestras propuestas a pesar de las diferencias».

Estima que el ciclo de debates que está establecido en la Comisión Nacional de Primaria sean temáticos. Hace un llamado a los candidatos a firmar un acuerdo de transición y gobernabilidad.

Pérez Vivas insiste en que los candidatos respondan si están de acuerdo en la reelección, pues asegura que es necesario garantizar la alternabilidad en el poder político de Venezuela.

Para él está «en una cruzada de pedagogía política. Yo presenté un proyecto de reforma constitucional en 2015 y eso no fue discutido. Por eso llamo a los candidatos para definirse».

Foto: Prensa Andrés Caleca

Andrés Caleca

Ya en una nota de prensa el candidato independiente y apoyado por el partido Movimiento por Venezuela, MPV, que dirige a nivel nacional Simón Calzadilla, exhortó al resto de los aspirantes a no abandonar bajo ningún concepto la ruta electoral.

Caleca aseguró en el debate que quienes detentan el poder usan las armas de la República y manejan los recursos de la nación “como les da la gana”, para mantenerse en el poder, pero lo que no tienen son votos, es en ese terreno donde el candidato independiente afirma que está el talón de Aquiles de Maduro y “allí los vamos a enfrentar y allí lo vamos a derrotar”.

