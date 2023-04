En riesgo escuela en San Juan por derrumbe de pozo séptico

En el Centro Educativo Inicial Camoruquito, ubicado en la comunidad con el mismo nombre en San Juan de los Morros, tienen cuatro años desde que el pozo séptico se derrumbó y ahora cada día cede más la infraestructura de la escuela.

Yuleybis Hernández, representante de la CEI, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que en esta comunidad no cuentan con tuberías de aguas servidas, por lo que tuvieron que construir pozos sépticos y el de la escuela cedió por las raíces de un árbol que fue destruyendo su infraestructura.

“Tiene alrededor de cuatro años que colapsó. Por la situación del árbol, las raíces lo terminaron de destruir. Ahorita tenemos la problemática y la angustia. Se ha ido socavando para la cocina y tenemos el miedo que la cocina se derrumbe”, dijo Hernández.

También señaló que por medio de autogestión, los padres y representantes recogieron bloques para ver si pueden construir otro pozo ellos mismos.

“Hemos decidido evitar el desagüe del agua de la cocina al pozo séptico e improvisamos una tubería hacia fuera del pozo séptico. Los padres y representantes también decidimos reunir un bloque, dos bloques, para ver si, por autogestión, hacemos por nuestra parte el pozo séptico”, detalló.

La representante indicó que llevan años enviado informes a diferentes instituciones del estado que solo vienen, supervisan y hasta allí llegan.

“Nos hemos dirigido a infraestructura, a Hidropáez y Iaveg y no hemos tenido repuesta de la construcción, sino de puras inspecciones. Si vamos a hacer, no vamos a hacer, nos dicen. Y hasta los momentos no hemos obtenido repuesta de la construcción de un nuevo pozo séptico”, comentó.

Clases dos veces a la semana

Hernández denunció que motivado a los malos olores que salen del pozo séptico que está descubierto, en reunión de padres y representantes se tomó la decisión de dar clases dos veces por semana y solamente dos horas, para evitar que los niños y los propios docentes utilicen los baños.

“Malos olores, mosquitos, zancudos. Hay padres que no han mandado a sus niños por la problemática del pozo séptico también. Las maestras hicieron una reunión con nosotros los representantes y redujeron el horario de clase dos días, lunes y martes: están dando clase de 8:00 a 10:00 am”.

Tanques vacíos y sin agua

Otro de los problemas con los que cuenta esta comunidad, que afecta las clases de dicha escuela, es la falta de agua potable, ya que solo reciben el suministro cada 20 días.

“Solo contamos con esos tres tanques que están ahí y el agua llega cada 20 o 25 días a la comunidad. Se ha pedido apoyo por cisterna, tenemos también una quebrada que de allí nos ayudamos, pero a veces que no hay agua en la institución y no dan clases”, indicó.

Durante la visita a la institución, por parte del equipo de Radio Fe y Alegría Noticias, estaban presentes unos ingenieros de Infraestructura del estado Guárico, realizando una supervisión al problema e informaron que iban a levantar un informe para ver cómo podían ayudar para que dieran los recursos para la construcción de otro pozo séptico.

