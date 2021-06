En Sinamaica se come arroz y yuca todos los días

Decenas de familias de la Guajira, al norte del estado Zulia, viven una vida llena de muchísima precariedad, sin agua potable, servicios básicos y buena alimentación.

Lucinda Báez, una mujer añú que tiene 11 hijos, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que en su hogar solo se alimentan de arroz con cubito y yuca. El dinero que ganan trabajando ella y su esposo no le alcanza ni para comprar verduras para preparar la comida.

«El niño llora porque no tengo que darle. Lo que gano alcanza para comprar dos kilos de yuca y uno de arroz, y que si 500 de aceite y un cubito; sin echarle verdura porque no alcanza”, expresó. “Yo no como pollo, si comiera estuviera gorda, pero solo como pescado y cuando hay”.

Sobre las bolsas de comida que entrega el gobierno, aseguró que no le alcanza para nada. “¿La bolsa de Mercal que me va a alcanzar con 11 niños que tengo? Además, tengo una niña especial”.

Además, contó que, por estar en época de lluvia, el palafito donde vive “se está cayendo”.

“Cuando llueve no tenemos donde meternos, porque no es una casa sino un palafito”.

Lucinda vive en la comunidad de El Barro, en la Laguna de Sinamaica, donde residen aproximadamente 90 familias, cuyos integrantes tienen que remar todos los días en canoas improvisadas, para llegar Puerto Cuervito. Una vez allí, deben caminar unos 6 kilómetros hasta el poblado de Sinamaica en busca de alimentos.