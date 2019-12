En Táchira cobran 70 dólares por viajar a Caracas

Usuarios del terminal de pasajeros de San Cristóbal, estado Táchira, denunciaron que los transportistas cobran hasta 70 dólares para viajar a Caracas.

Los conductores alegan que no hay unidades suficientes. Por su parte, los usuarios aseguran que las líneas no aceptan transferencias ni pago móvil. Sólo efectivo, pesos y dólares.

“Nos están cobrando un pasaje de 30, 40, 50 y hasta 70 dólares. Y dicen que no hay pasajes, que no hay autobús y están cobrando ese poco de plata que de verdad no tenemos”, dijo una de las pasajeras.

Algunos duermen en el piso, otros pagan alrededor de 200 mil bolívares para viajar hasta Barinas, intentando tener mejor suerte. Muchos de los viajeros vienen de Cúcuta, a donde acudieron a hacer las compras navideñas

“Yo hablé con el encargado de allá abajo y lo que me dijo es ‘eso es me escapa de mis manos, no puedo hacer nada’. Ah, pero 70 dólares no se te escapan de tus manos”, denunció otra de las afectadas.