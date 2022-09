En total desidia viven en Bellos Horizontes de Maturín

Los vecinos del sector Bellos Horizontes I, en la ciudad de Maturín, capital del estado Monagas, denunciaron el estado de abandono y desidia en el que los tienen sumidos los gobiernos desde hace más de 20 años que tiene fundada esta comunidad.

Los residentes de esta comunidad denunciaron por Radio Fe y Alegría Noticias la deplorable situación que padecen en materia de servicios públicos, tales como el agua, el gas doméstico, la recolección de basura, además de la falta de alumbrado público, la colocación de asfalto en las vías, así como la falta de patrullaje de seguridad para evitar los constantes robos.

Beatriz Contreras, habitante de Bellos Horizontes, denunció que “en nuestra comunidad son múltiples los problemas que tenemos con los servicios públicos, y desde que está fundada la comunidad no nos han traído nada. La situación es cada día más difícil para nosotros como habitantes del sector, lo único que medio funciona bien es el agua potable, que teníamos un año que no se dañaba la bomba, aunque en estos días pasamos una semana sin agua, y nosotros como habitantes tuvimos que resolver por nuestra propia cuenta”.

Foto: José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias

Entre charcos y sin esperanza de asfaltado

Los ciudadanos de Bellos Horizontes denunciaron también la falta de asfaltado en la que se encuentran todas las calles que comprenden este sector, y manifestaron que no han tenido un plan de asfaltado, por lo que pidieron a la gobernación atender su llamado.

Contreras dijo que cada situación igualmente es complicada en el denominado barrio que pertenece a la Comuna El Rosillo, donde solo tienen la esperanza en Dios que pueda ablandar el corazón de las autoridades y estas puedan hacerle “un cariñito” a este sector.

En este sentido, la vecina Alina Sosa expresó que solo piden que no llueva para poder salir de sus casas con tranquilidad, porque cuando cae un aguacero viven entre charcos y animales rastreros.

“Cuando cae agua de lluvia aquí prácticamente tenemos que salir en canoas para poder ir al trabajo o salir a hacer la diligencias en el centro de la ciudad, uno aquí pasa trabajo con estas calles así, sin un gota de asfaltado, ya tenemos 20 años de fundada y vivimos entre las mentiras y nada más, cuando han necesitado votos, si vienen a caminar el sector, pero después se olvidan de nosotros, que vengan y vean cómo nosotros vivimos aquí, somos seres humanos”, exclamó la señora.

Foto: José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias

Robert Rodríguez también coincidió con sus otras vecinas en mencionar que la forma en que viven en el sector no es de una buena condición y que nadie ha venido a resolver su situación.

“Solo basta ver cómo están las calles para darse cuenta de lo que nosotros estamos viviendo, son calles llenas de monte por todos lados, cada quien tiene que limpiar el frente y costado de su casa, y entre todos hemos ido medio limpiando el resto de la calle”.

El CLAP llega pero con alimentos de mala calidad

Los habitantes de la comunidad de Bellos Horizontes expresaron que la denominada bolsa de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento (CLAP), llegan a las familias de esta localidad cada 21 días, pero manifestaron que los alimentos no son de buena calidad, pero por necesidad los tiene que consumir.

“Esa bolsa viene con frecuencia pero solo trae, arroz, pasta, azúcar, harina de maíz que es bastante mala, una la come por necesidad, además de traer frijoles chinos, y un café que a casi toda la comunidad le dio malestar, de nada sirve que venga siempre porque los alimentos son malos para cocinarlo, y con esos 130 bolívares de pensión o de sueldo uno no pude comprar muchas cosas, uno tiene que ver cómo resuelve para su hogar”.

La recolección de basura brilla por su ausencia

Alina Sosa, una de las vecinas más afectadas por el vertedero de basura improvisado por la comunidad, debido a que en el plan de recolección de desechos de la alcaldía de Maturín no está priorizado este sector, dijo que la recolección de los desechos brilla por su ausencia.

“Siempre he dicho a los vecinos que debemos recoger firmas para que la alcaldía de Maturín venga a recoger la basura aquí en el sector, pero como soy la única persona que está siendo afectada nadie me apoya, no puedo ni abrir la puerta de mi casa, porque la pudrición, las moscas y los roedores se meten dentro de mi casa, no es justo que esta situación tan deplorable la estemos viviendo acá, ya tenemos años en esta situación, nadie ha hecho nada al respecto”, dijo Sosa.

Foto: José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias

A merced de los delincuentes

La delincuencia es el pan de cada día de los habitantes de Maturín, y la comunidad de Bellos Horizontes no se escapa de esta terrible situación.

Aunque son muchos los planes de seguridad que se han puesto en marcha en el municipio estos han ido de fracaso en fracaso, porque los residentes de la ciudad cada día piden a las autoridades policiales “apretar” la tuerca para evitar robos en las casas y comercios.

En Bellos Horizontes están tomando la justicia por su propia cuenta, ya que los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, que están destacados en el módulo a una cuadra de la entrada del sector, nunca han atendido el llamado de auxilio de los vecinos.

Robert Rodríguez, quien vive cerca al módulo de la PNB en el mencionado sector, contó que “hace unos cinco días robaron a unos vecinos de por acá, se metieron en las dos casas y no dejaron nada de enseres, y cuando llamamos a los policías, llegaron mucho tiempo después, y ya no había nada que hacer, pero ellos nunca están para prestar servicio a la comunidad, desde que está ese cuerpo de seguridad allí y con el anterior pasaba lo mismo”.

Otra de las vecinas que por miedo a represalias no quiso mencionar su nombre, dijo que “tú vas a pedir un auxilio en ese comando de la policía y nunca están, esos andan en puras diligencias y viendo a quien le martillan algo de dinero cuando pasan por ahí, pero el otro día cuando robaron ellos estaban durmiendo, porque eso es lo que hacen, es mejor que se vayan y uno tomar las riendas de la seguridad en el sector”.

El plan de iluminación nada que llega

“Cuando estaba Yelitza Santaella varias veces vinieron a poner bombillos en nuestro sector y bien alumbrado que quedaba, ahora con esta gente por la que uno votó, se han ido en puras promesas y nada más, nosotros mismo tenemos que ponernos alumbrar en el frente de nuestras casas, porque si no esto se presta para que los malandros se metan en las casas y nos quiten lo poco que tenemos, gobernador Ernesto Luna venga para el sector y cumpla con lo que prometió”, manifestó María Pérez.

Estas son las Voces de la Emergencia que siguen sonando en Radio Fe y Alegría Noticias.

Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias