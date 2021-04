En Trujillo piden que mejore el servicio de agua durante la cuarentena radical

Habitantes de Valera, en el estado Trujillo, exigen a la autoridad regional que se aboque a solucionar el problema de la escasez de agua, esto para poder cumplir con las normas básicas de bioseguridad y así evitar la propagación del Coronavirus.

«En Valera no se tiene agua, en Trujillo generalmente el servicio falla demasiado. Llegó una variante (brasileña) y nosotros aún no podemos ni siquiera tener agua todo el tiempo para lavarnos las manos. Reparan pero igual seguimos con el problema. No alcanza el agua para todos», dijo Carolina Ramírez, residente de la zona.

También pidió que haya más operativos de desinfección en las calles y que las personas cumplan con el distanciamiento social.

«Se nota mucha gente en las calles, sí hay algunas (avenidas) bloqueadas pero en las que se puede transitar hay mucha gente, tampoco en todos los lugares nos desinfectan las manos o desinfectan las calles. Es muy preocupante», aseveró Ramírez.

Indicó que el gobierno regional debe de generar más conciencia en la gente para que reflexione, «esto podría bajar la afluencia en las avenidas de la localidad andina».