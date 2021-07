En Tucupita siguen esperando el mensaje de texto para ser vacunados

Desde principios de junio del año 2021, las autoridades sanitarias de Venezuela empezaron a seleccionar a las personas que no pertenecen a los sectores de educación y salud, para ser vacunadas contra la COVID-19.

Los seleccionados son notificados a través del sistema Patria. No obstante, tras un mes y medio, hay comunidades donde sus habitantes afirman no haber sido inmunizados.

Magaly Serra, una residente de la comunidad 30 de junio que está en el sector San Rafael de Tucupita, informó que no conoce a nadie de su comunidad que haya recibido la vacuna contra el coronavirus.

La señora, que pertenece a la tercera edad, aseguró que ella tampoco ha recibido la vacuna. No obstante, afirma que aún guarda la esperanza de que pronto sea notificada a través de un mensaje de texto.

“No conozco a ninguna persona que se haya vacunado en la comunidad 30 de junio, y hasta ahora yo no me he vacunado. También estoy esperando”, dijo la señora Serra, quien además añadió que en esa comunidad hay aproximadamente 100 residentes.

Unos pocos con suerte

Por otra parte, Carlos José, un vecino de la comunidad Pica de Cocuina de Tucupita, manifestó que conoce aproximadamente a 15 personas de ese sector que ya se han vacunado contra la COVID-19. Él no ha podido inmunizarse por su problema de salud.

El señor Carlos relató que hace dos semanas recibió la notificación de que fue seleccionado para recibir la primera dosis de la vacuna.

Sin embargo, las enfermeras le informaron que no podía ser vacunado porque tenía la presión arterial alta. Ahora, debe esperar hasta el 30 de julio para ser evaluado.

Asimismo, José Correa, un ciudadano que reside en la calle Sucre cruce con calle Libertad de Tucupita, manifestó que el martes 20 de julio fue vacunado con la segunda dosis de la vacuna Vero Cell.

Por Abner Ramos | Radio Fe y Alegría Noticias