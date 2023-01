Encuesta Con La Escuela: a 25% de los centros educativos no les llega el agua

Oscar Iván Rose, coordinador de la organización Con La Escuela, informó que en el 25% de las instituciones educativas donde realizaron una encuesta, los profesores aseguraron que no llegaba el servicio de agua.

En una entrevista que ofreció Rose este viernes 20 de enero al programa Punto y Seguimos que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, precisó que dicha encuesta la realizaron a profesores de 79 escuelas en: Bolívar, Anzoátegui, Apure, Zulia, Lara, Miranda y Distrito Capital.

Añadió que en los centros educativos donde sí llega el agua los maestros indicaron que es “insuficiente” para atender a la matrícula de alumnos. “Es decir, (el agua) no llega y cuando lo hace es insuficiente”, enfatizó.

Es por ello que, según el estudio realizado por la organización, 2 de cada 10 escuelas no tienen servicio de agua, lo que a su vez se convierte en la primera causa de suspensión de clases.

El coordinador de Con La Escuela expresó que, en el caso de las instituciones educativas consultadas en Bolívar, el 83% reportó que no tiene agua, cuando la entidad está conformada por siete cuencas hidrográficas, de las cuales la más importante es el río Orinoco.

Luego de Bolívar los estados más afectados por no tener el servicio de agua son el Zulia con el 78% y Miranda y Anzoátegui con el 75%.

Baños en malas condiciones

En la encuesta más de la mitad de las personas dijeron que los baños estaban en “muy malas condiciones”, y en las escuelas donde hay, el 35% dicen que son insuficientes para atender a la matrícula.

En estados como Apure el 66% de los encuestados manifestaron que no cuentan con baños suficientes, lo que se convierte en otra causa de suspensión de clases.

“Si los baños no funcionan no puedes tener a los niños toda la mañana y toda la tarde, el niño necesita ir al baño. Si los baños están en muy mal estado se despachan a los niños”, declaró el coordinador de Con La Escuela.

La segunda causa por la que se suspenden las clases es la falla en el servicio eléctrico.

Rose informó que el 11% de las escuelas suspende clases con frecuencia por problemas eléctricos.

“El 38% de las escuelas dicen que tienen problemas eléctricos o que no hay electricidad, si no hay electricidad se ven afectados otros servicios que es el Internet. Si no hay electricidad no puede haber Internet, en esos servicios se concentra una de las problemáticas”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.