Enfermarse es «un lujo» en Maturín

Usuarios en Maturín afirman que los medicamentos para tratar el asma tienen un costo mínimo de 15 millones de bolívares. Para esta y otras patologías los maturineses se tienen que apoyar entre familias para poder costear los medicamentos necesarios.

Carmen Medina afirmó que en su caso particular, el medicamento que necesita para tratar el asma cuesta 15 millones de bolívares. Sin embargo, al tener una situación de salud con otro familiar, ella y sus familiares optaron por colaborar entre sí para cubrir los gastos.

“De verdad que es fuerte, mis familiares se han enfermado y tenemos que colaborar. Tengo una tía que es hipertensa y ahorita tiene que tomar 6 medicamentos que ni siquiera en la clínica de PDVSA de los han querido dar. De verdad que ella se ha visto crítica y toda la familia ha tenido que colaborar para comprarle sus tratamientos, pero es difícil”, expresó.

Mientras tanto, no ha podido compra su medicamento para el asma por el alto costo y el tener que priorizar otras cosas. Por esta razón se cuida lo más que puede para no enfermarse de ninguna otra cosa que pueda empeorar su condición.

Medina contó que en estos tiempos ni con los centros de salud puede contar, pues no tienen recursos para atender a las personas que llegan con complicaciones de salud.

“Aparte de los medicamentos súper caros, ni en los hospitales se puede resolver. Yo he ido a varios centros de salud y ni un Paracetamol tienen para darle a uno. Dicen que los CDI están equipados pero eso es mentira, porque en estos días me vi mal con una asfixia por el asma, y de verdad que no me dieron ni un Atamel”, manifestó.