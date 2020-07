Enfermeras en El Tigre no atenderán a pacientes sin material de bioseguridad

Belkis Sifontes, representante del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunepsas), dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que si en la tarde de este lunes no reciben el material de seguridad prometido, para el martes 14 de julio no atenderán a ningún paciente que llegue al hospital Felipe Guevara Rojas, en El Tigre, estado Anzoátegui.

“Los que estamos en la línea de fuego en esta pandemia necesitamos protección (…) el profesional que decida acceder en cualquiera de los servicios del hospital sin la protección de bioseguridad, es bajo su riesgo y responsabilidad” Belkis Sifontes

En una protesta realizada este lunes 13 de julio en las puertas de dicho centro asistencial, la sindicalista pidió a la comunidad no acudir al hospital.

“Es importante que hagan uso de la red ambulatoria, tenemos una carestía total de los materiales de seguridad y así no podemos atender a los pacientes porque pueden estar contagiados de Coronavirus y no presentar síntomas, corremos riesgo de infectarnos. Yo necesito preservar mi vida para salvar la vida del que tengo en frente”, añadió Sifontes.

Por su parte, Belkis Matute, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en Anzoátegui, informó que hizo entrega de un documento a la Defensoría del Pueblo, el cual describe la situación laboral en la que se desempeñan, “el personal no se está negando hacer la atención a los pacientes, pero no somos intocables a esta pandemia, no es protagonismo, es una exigencia contemplada en la ley. Son 162 enfermeras que deben tener esta herramienta para poder trabajar”.

Matute, explicó que el kit de seguridad que distribuye el Gobierno trae un gorro, un par de guantes, lentes, mascarilla N-95, bata y botas, “sin la mascarilla específica que es la N-95 yo no puedo atender a un paciente contagiado de COVID-19 porque corro el riesgo de infectarme”.

Las profesionales de la enfermería dejaron en claro que esperan respuestas por parte de las autoridades regionales a fin de encontrar una solución.