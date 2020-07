Enfermeras en Guárico exigen dotación de equipos de bioseguridad

La junta directiva del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Guárico exigió al gobierno la dotación de equipos de bioseguridad que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir la COVID-19 en el estado.

En un video publicado en redes sociales, la presidenta del Colegio, Petra Malavé, se pronunció sobre la falta de equipos que presenta el personal de salud en el estado.

“Hacemos un llamado a todos los entes gubernamentales, tanto nacionales y regionales, para provean a todo el equipo de salud, especialmente las enfermeras, médicos, obreros y a todo el personal de salud de los equipos de bioseguridad establecidos por la OMS para garantizar el cuidado humano requerido y no contagiarnos. Que no sea esta tu ultima guardia. La COVID-19 no es un juego. Cuídanos para poder cuidarte”, expresó.

Guárico se mantiene con seis casos positivos de COVID-19, de los cuales, cuatro ya están recuperados y dos se mantienen aislados y en observación médica en el hospital centinela de San Juan de los Morros, según el último balance del gobernador José Vásquez.

Sin embargo, el gobierno regional aún no se pronuncia respecto a un video que circuló por redes sociales el pasado lunes 29 de junio desde la Villa Olímpica donde se encuentran recluidos los connacionales que entran al estado Guárico, quienes denunciaban que en la torre 1 se encontraban unas presuntas personas que presentaban síntomas de COVID-19 y no estaban siendo atendidas.