Enfermero denuncia falta de insumos de bioseguridad en hospital de Guárico

Rolando Simoza, enfermero del área de medicina interna del hospital Rafael Zamora Arévalo de Valle de la Pascua, denunció el riesgo que corre el personal de salud ante la falta de equipos de bioseguridad para combatir la COVID-19.

Simoza, quien difundió un audio a los medios de comunicación, señaló que la situación dentro del centro hospitalario del municipio Infante es “sumamente grave”.

“La situación que estamos viviendo acá en nuestro centro hospitalario es sumamente grave. Aquí no contamos con tapabocas, con desinfectante. Aquí la morgue no está funcionando. No tenemos agua, jabón, un kit para nosotros poder atender los pacientes, no hay guantes, no hay gazas. De verdad la situación que estamos viviendo en Valle de la Pascua es grave”, aseguró.

“La información que te estoy pasando es que estamos reusando los materiales como tapabocas, guantes, batas. En mi caso, en las guardias que tengo de 24 horas todos los sábados en medicina interna, yo tengo que lavar mi bata, mi gorro y mi tapabocas para poder usarlos nuevamente y poder atender a los pacientes”, apuntó.

El denunciante agregó que algunos pacientes que han sido subidos a piso por diversas patologías (diferentes a las respiratorias), al cabo de pocos días se han visto afectados por cuadros de neumonía, derrame pleural e inclusive, tuberculosis.

“Otra situación muy grave que está pasando en el hospital de Valle de la Pascua es que pacientes que suben con una patología equis, una infección de tracto urinario, en aproximadamente en un día o dos, ya están complicados con una neumonía, derrame pleural, una tuberculosis”, denunció el licenciado.

Simoza elevó la alerta por sus propios compañeros del área de enfermería de los cuales presuntamente hay varios padeciendo de malestar gripal, dolor de garganta, fiebre, síndrome diarreico, entre otros.

Alerta de COVID-19

Simoza también denunció la presunta existencia de varios casos de Coronavirus dentro del hospital así como de pacientes que son sospechosos y suben a las áreas de piso sin que se les realicen las pruebas respectivas ante la falta de controles sanitarios entre las diversas áreas del centro de salud.

“Aquí no se le hacen pruebas a los pacientes que llegan con casos sospechosos al aérea de sintomática respiratorio. Los suben de una vez a piso, allí nadie sabe si es asintomático. De verdad esto es sumamente grave”, indicó.

El licenciado hizo un llamado de alerta a las autoridades de salud en Guárico para que doten de forma urgente el material de bioprotección para que el personal que labora en ese centro asistencial no se contagie ante el avance de la pandemia en el estado y el país.