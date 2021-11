Entre discusiones y denuncias se instalaron las mesas electorales en la Guajira

La instalación de las mesas electorales en el municipio Guajira, en el estado Zulia, se desarrolló entre discusiones y denuncias el viernes 19 de noviembre.

Esta situación fue protagonizada por simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Melitza Paz, representante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), denunció que fue agredida físicamente y añadió que no es la primera vez que ocurre.

En otro sentido, Radio Fe y Alegría Noticias verificó que en algunos centros de votación las mesas electorales fueron instaladas a las 5:00 de la mañana sin la presencia de los testigos de los partidos políticos.

Además, miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Sinamaica, capital de la Guajira, denunciaron que no les dejaron entrar en las instalaciones hasta las 11:00 de la mañana.

Por su parte, el coordinador del centro Campo Alegre, denunció que allí se suscitó un problema con dobles credenciales otorgadas tanto por el CNE municipal como el CNE principal, ubicado en Caracas.

Junior Vieco, candidato de la MUD en el municipio Guajira, expresó que durante las instalación de las mesas hubo irregularidades.

«Hicimos presencia en el centro de votación de la Guardia y no dejaron entrar a los miembros de mesa acreditados por el CNE, los cuales no sabemos si son acreditados porque no se dejaban ver las credenciales. Solamente el coordinador del centro impuesto por la alcaldesa del municipio, la candidata contraria, pudo ver las credenciales; esas son personas que trabajan para ella y la mayoría no quería mostrar sus acreditaciones, pero las de los testigos de los partidos de la oposición sí tenían que mostrarlas», refirió.