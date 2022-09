Entregan ayuda humanitaria a damnificados de Parapara

La alcaldía del municipio Roscio, recibió una ayuda humanitaria por parte de organismos internacionales para beneficiar a más 100 familias que quedaron damnificadas por la crecida del río Paya en la parroquia de Parapara, en el estado Guárico.

Esta información la suministró la alcaldesa Sulme Ávila quien declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que la entrega se realizó el pasado martes 20 de septiembre por agencias internacionales adscritas a la Organización de las Naciones Unidas.

“Agradecido por la parroquia Parapara porque tuvo un gran donativo que realizó la OCHA, Unicef y ACNUR. Este donativo consiste en 82 kits que tienen 11 productos: sabanas, almohadas, productos del hogar y enseres; lámparas con recargas solar, ventilador con recargas solar, medicamentos, toallas húmedos, pañales desechables, cremas para la pañalitis, repelentes”.

Ávila señaló que acompañaron a los representantes de estas organizaciones para ver la situación de los damnificados. “El día martes se trasladaron a la ciudad de San Juan de los Morros y fueron con nosotros hacer un recorrido a Parapara, para ver casa por casa todo lo que estaba sucediendo”, dijo.

Siguen los riesgos

La alcaldesa denunció la situación que se sigue presentando en este sitio, donde se necesita ayuda del gobierno regional o nacional para destapar un tapón que evita que el agua del río drene y no inunde este sector.

“En Parapara seguimos todavía con la crisis, que no hemos podido levantar el tapón, está por el suelo, está a nivel de la copta de la vivienda, quiere decir que si viene una lluvia fuerte y sobretodo de noche podríamos perder vidas. Nos hemos trasladado a diferentes ministerios, he llevado cartas, he pedido audiencias a la presidencia de la república para abordar este caso de Parapara, porque es un caso emblemático y todos me han dicho espere la respuesta”, dijo.

Requieren maquinarias

Ávila indicó que recibieron un conteiner y un camión 750 para ayudar a la personas de la parroquia Parapara, pero necesitan ayuda de maquinarias pesadas.

“Hay una ayuda más importante, que es la ayuda de maquinarias de Oruga, de 8, 9, patrón, retro, para poder reconstruir el tapón de la laguna y fraguar el río y pueda seguir, hay tenemos la tubería de agua que surte a Ortiz, El Vilches y Parapara esta descubierta, esta tapada con puros árboles, que en cualquier momento puede romperse y eso va ocasionar escasez de agua”.

En esta zona, los pequeños productores perdieron todo, por lo que necesitan créditos para comenzar de nuevo. “Aparte, los agricultores perdieron toda su siembra, su ganado, sus ovejos, ellos piden nuevamente créditos, porque no quieren que se lo regalen y así puedan cultivar. Viene el verano y que les consigan dos o tres bombitas de agua, porque hay bastante agua para que ellos rieguen y produzcan”, aseguró la mandataria municipal.

Ávila comentó que en los próximos días realizarán la entrega de estos kits, porque están haciendo un nuevo censo para incluir a otras familias que no estaban en la primera data.

“Hasta los momentos, precisamos unas 160 personas. No hemos podido entrar a Bejuco, en la que hoy alquilamos un tractor y Defensa Civil Roscio se está trasladando a Mata Bejuco. Allí hay 64 familias y no se les ha dado nada, ni siquiera agua potable, nada”, finalizó.