¡Es oficial! Deyna Castellanos ya es una «citizen» del Manchester

El Manchester City hizo oficial el arribo de la atacante venezolana Deyna Castellanos al club. «¡Estamos encantados de anunciar la llegada de Deyna Castellanos!», publicó el usuario oficial del club inglés.

Por su parte, la atacante publicó en su Twitter: «Ahora soy Citizen», acompañado de una imagen con el logo del equipo en pasillo de City Stadium.

La nativa de Maracay llega a Inglaterra con apenas 23 años de edad, y con una experiencia exponencial tras su paso por el Atlético de Madrid de España.

La decisión de Deyna Castellanos de cambiar de club se conoce desde el 18 de mayo, cuando informó que no renovaría con el club español. Su contrato con el Atlético de Madrid termina el 30 de junio, y ante la negativa de la venezolana de firmar una extensión, obligó al club a negociar su salida. Desde el principio el Manchester City mostró su interés en la delantera.

La venezolana llegó a Madrid en el 2020 después de jugar en la Florida State Seminoles de la NCAA Women’s Soccer Championship.

Deyna Castellanos ya superó varias etapas en su vida deportiva. Inició en la escuela Juan Arango en su natal Maracay, estado Aragua, entre 2015 y 2016.

Luego de ser captada por ojeadores norteamericanos, Deyna Castellanos recibió una beca por parte de la Universidad Estatal de Florida, y con ella la invitación para formar parte de su equipo el Florida State Semionoles.

En el año 2020 fue fichada por el Atlético de Madrid que se convirtió en el primer club profesional de la aragueña. Allí permaneció hasta mayo de 2023.

Desde este 3 de junio pertenece al Manchester City, y por fin cumplirá su sueño de jugar la Liga de Campeones femenina.

La venezolana llega para sustituir a la delantera Caroline Weir, quien abandonó a las «ciudadanas» para vestir la camiseta del Real Madrid.

𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 ✍️



We’re delighted to announce the arrival of Deyna Castellanos! 💙