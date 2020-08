Escasez de gasolina en Táchira golpea a iniciativas solidarias

La Ollas de la Misericordia del párroco Richard García se están viendo afectadas por la escasez de gasolina que golpea fuertemente al estado Táchira.

García es párroco del municipio Junín y desde hace 3 años ofrece hasta 700 platos de comida con las Ollas de la Misericordia que organiza cada semana.

Sin embargo, en los últimos días se ha visto impedido de continuar con esta iniciativa para ayudar a los más necesitados porque no cuenta con gasolina para movilizarse a buscar todo lo que necesita.

El párroco contó a Radio Fe y Alegría Noticias que para conseguir los recursos, se vale de amigos además de visitar el matadero, los mercados, y diferentes partes a buscar los rubros para el hervido.

“Pero la semana pasada no tuve gasolina, no pude moverme y con mucha tristeza, el domingo no la hice (la sopa). Hubo gente con la cara triste pendiente de la comida que no tuve cómo darles”, expresó.

Aseguró además que en su municipio “no me dan gasolina”, por lo que cada vez más difícil poder reactivar esta jornada solidaria para atender a aquellos que no tienen para comer.

Por esta razón pide a las autoridades el apoyo con el combustible pues en ocasiones necesita movilizarse hasta otros municipios de la entidad tachirense a buscar las donaciones para las Ollas de la Misericordia.





Fotos: cortesía párroco Richard García

Por Jorge Labrador | Radio Fe y Alegría Noticias