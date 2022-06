Escuela de Monagas es una bomba de tiempo

Desde la comunidad de Viento Fresco, municipio Cedeño, Monagas, maestros, padres y representantes pidieron a las autoridades visitar la escuela y atender sus precarias condiciones.



La diputada regional María Carvajal, durante una visita a la institución, en compañía del concejal Xavier Figuera, el director del plantel, José Febres y un grupo de representantes y miembros de la comunidad, denunció el mal estado en el que se encuentra el Grupo Escolar Ildefonso Núñez Mares.



La parlamentaria constató el supuesto “peligro que corren 379 niños y niñas que reciben clase en estos espacios habilitados”. La legisladora hizo un llamado al gobernador Ernesto Luna y a la Ministra de Educación, Yelitze Santaella, abocarse a resolver esta situación que data desde hace dos años, por lo que espera “que esta denuncia pueda llegar hasta el despacho del gobierno rojo”.

Aulas inhabilitadas



Carvajal recorrió las 13 aulas de la escuela Núñez Mares, observando que 5 de estas ya quedaron inhabilitadas, así como la entrada principal, debido al riesgo de que se desprenda algún pedazo del techo, causado por las filtraciones, y que esto llegue a causar daños a los niños o maestros.



“En el camino de Maturín a Viento Fresco se quedó el programa nacional Una Gota de Amor, destinado para esta zona, bastante vulnerable, (hay) una sequía por la indolencia de estas autoridades del Ministerio de Educación y la gobernación de Monagas”, precisó Carvajal.



Informes van y vienen



Por su parte, el profesor José Febres destacó que “esta situación es de conocimiento público, hemos realizado varios informes y en abril vino una comisión de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) a valorar en ese momento las condiciones del plantel. Se necesitan cerca de mil 650 metros cuadrados de manto asfáltico para la impermeabilización del techo y no han dado más respuestas”.



Aseguró además, que pese al panorama, han implementado un esquema para seguir impartiendo clases, dividiendo la planta educativa en dos turnos que reciben clases en espacios donde no se mojen.



En decadencia instituciones de Cedeño



Entre tanto, el concejal Xavier Figuera aseveró que “el 95% de los planteles educativos están en total abandono por la gestión roja que ha imperado en el municipio Cedeño, y al menos, 17 centros se encuentran en pésimas condiciones, con techos deteriorados, déficit de pupitres, baños, agua, aseo, entre otras calamidades que afronta la población estudiantil y docente y que no les permite brindar una educación de calidad.