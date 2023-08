Jugadora española se entera de la muerte de su padre después de jugar la final de la Copa del Mundo

Olga Carmona, jugadora de la selección absoluta femenina de España vivió uno de los momentos más tristes de su vida justa después de ganar la Copa del Mundo de la FIFA.

La jugadora perdió a su padre un día antes del partido final del torneo femenil contra Inglaterra. No obstante, los familiares decidieron no informar del deceso de su padre para no afectarla emocionalmente hasta tanto haya terminado el partido el juego final.

«La madre y los hermanos de Olga Carmona volaban a Australia cuando supieron de la muerte del padre, que llevaba un año enfermo. Habían viajado para estar junto a ella en un momento tan especial a la par que delicado, aunque eso en el momento de despegar no lo sabían», según la prensa deportiva de España.

Luego del partido, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), finalmente difundió el hecho. Por su parte, al jugadora se pronunció: «Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza», dijo a través de X.

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

España es campeona del mundo en fútbol femenino

La selección de España logró alcanzar el máximo título en la Copa Mundial de fútbol femenino de la FIFA ante la selección de Inglaterra. El marcador final fue de 1-0 para las ibéricas que manejaron los hilos del partido durante el primero tiempo.

El único gol de la contienda vino al minuto 29 por intermedio de Olga Carmona en un partido escenificado en el estadio Accor del Parque Olímpico de Sídney, Australia. En el segundo tiempo, España pudo aumentar el marcador con un tiro penal, sin embargo, Jenni Hermoso falló el tiro.

Ya en los últimos minutos del tiempo complementario, las inglesas intensificaron la presión al máximo. No obstante se encontraron con la sobresaliente actuación de la guardameta española, Cata Coll. Incluso, en el último saque de esquina, Inglaterra pudo igualar las acciones, pero otra vez la arquera se erigió como la salvadora.

Inglaterra era la clara favorita y acudía al Mundial con la etiqueta de vigentes campeonas de Europa y la selección a vencer en el torneo.

Se trata de la primera vez que el combinado español logra el título y también de la primera final entre dos selecciones europeas desde 2003 cuando Alemania venció a Suecia.

España lideraba el torneo con 17 goles a favor frente a los 13 de Inglaterra y llegó a la final dejando atrás a Suecia y Países Bajos en las fases previas.

Un dato muy evidente es la alta presencia de las jugadoras del Barcelona FC femenino en la selección. El club culé aportó hasta nueve jugadoras al combinado nacional. Entre ellas, Alexia Putellas (ganadora de dos Balones de Oro), la mediocampista Aitana Bonmatí y la defensa Irene Paredes, quienes han sido claves para la selección.

El certamen tiene ahora cinco campeones hasta la fecha: Estados Unidos, Alemania, Japón, Noruega y España. La Copa Mundial Femenina de la FIFA se celebra cada cuatro años desde 1991. Un total de 32 selecciones nacionales compiten en el escenario internacional.

Entre los videos más virales está la intensidad con que vivió cada minuto del partido una mujer española de la tercera edad. “Me va dar un infarto”, se le escucha decir en el video.

La emoción de una abuela viendo a España convertirse en campeona del mundo de futbol femenino: «¡Que me va a dar un infarto!».



Lo mejor de la victoria de España: https://t.co/Ge1G0MNGnj pic.twitter.com/Gh9QGigkEu — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) August 21, 2023

