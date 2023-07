“Estoy preocupado por el caso de Javier Tarazona”

Durante la presentación de su informe sobre Venezuela, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por el estado de salud de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes.

“Estoy preocupado sobre el caso de Javier Tarazona, un defensor de derechos humanos que lleva detenido 2 años y supuestamente está en muy mal estado de salud. Su juicio está en curso. Insto a la resolución plena de estas cuestiones”, dijo Türk desde Ginebra.

Sobre el estado de salud de Tarazona, su abogado Miguel Forero denunció el pasado 26 de junio en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias que los tribunales no le han permitido acceso a un informe médico.

“El equipo jurídico no ha tenido el acceso debido a ni siquiera entrevistarse con él en la sede del Sebin. Yo no he podido verlo”, afirmó Forero al programa De Primera Mano.

Este 2 de julio se cumplieron dos años de la detención de Tarazona en el estado Falcón, cuando acudió al Ministerio Público de la entidad para denunciar hostigamiento por parte del cuerpos de seguridad del Estado.

