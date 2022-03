Estudiantes de la UBV de Maturín esperan un cariñito

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en su sede de Maturín no escapa de la situación que afecta a gran parte de las universidades del país; la falta de presupuesto también se hace cada vez más evidente en esta casa de estudios creada por el gobierno nacional.

Es por ello que estudiantes y profesores reparan los equipos tecnológicos, con recursos propios para poder continuar con las clases presenciales.

José Malavé, vicepresidente de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FEUV), precisó que gran parte de los equipos de la universidad como vídeo beam y computadoras se han dañado y están a la espera de recursos por parte de Ministerio para la Educación Universitaria para poder iniciar su reparación.

«Estamos haciendo las diligencias nosotros como estudiantes para comenzar a solucionar esos detalles que son importantes, la universidad ha sido víctima de robos, en el tema de los video beam se encuentran alrededor de seis funcionando y algunos han sido robados mientras que otros los han reparado los estudiantes y profesores».

Esperan que desde el nivel central les aprueben los recursos de la universidad para que los equipos puedan ser reparados al iniciar las clases presenciales.

Baños en mal estado

A su vez Malavé destacó que el mal estado de los baños se debe a la falta de agua en la zona centro de la ciudad, además del hurto de piezas sanitarias en la instalaciones universitarias.

«Es un gran problema que tenemos en la institución y esperamos que puedan ser rehabilitados en el menor tiempo posible, ya que será demasiado difícil que los estudiantes puedan ir a sus clases en esas condiciones».

Entre tanto, el estudiante Juan Domínguez contó a Radio Fe y Alegría Noticias que el problema no es solo de los baños sino también del descuido que ha sufrido la universidad en los últimos años.

«Es muy difícil acudir a clases en estás condiciones tan inhumanas porque los baños todos tienen malos olores, no se han limpiado en mucho tiempo, además que no tenemos agua, y las condiciones en las que está la casa de estudios es caótica, hay áreas que no tienen ni energía eléctrica ni sus equipos funcionan».

El personal docente y estudiantil esperan que en las próximas semanas el Ministerio de Educación Universitaria asigne los recursos a la Universidad Bolivariana de Venezuela de Maturín.

Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias