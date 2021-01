Exigen justicia por violación de una venezolana en Argentina

En la red social Twitter se posicionó la etiqueta #GarzónViolador como una muestra de rechazo a la liberación de Irineo Humberto Garzón Martínez, señalado por abusar sexualmente de una migrante venezolana en Argentina.

Este hecho ocurrió el 23 de enero de 2020 según la Fiscalía y los juristas que acusan a Garzón.

La joven venezolana habría acudido a un establecimiento comercial donde expender artículos deportivos animada por una oferta laboral en la la tienda.

Al llegar, Garzón habría abusado sexualmente de la joven venezolana de 18 años luego de drogarla, en el primer día de trabajo.

La progenitora de la víctima aseguró que su hija “está muy mal. Aunque por suerte no recuerda la violación, ella sabe lo que le pasó. Tuvo a su victimario de frente, colocándole la ropa, y eso ya es un trauma. Tiene días que no come, ya no es la misma”, le dijo a La Nación la madre de la joven venezolana.

Una jueza Karina Zucconi decidió la liberación de Garzón al considerar que el hombre, que carece de antecedentes penales, no intentará eludir la acción de la Justicia ni entorpecer el proceso.

Este es Humberto Garzón Martínez, alias Santiago Garzón. Pedimos su DETENCIÓN INMEDIATA !!, por VIOLADOR !! de la joven venezolana a quien drogó y violó en su comercio!! Y repudiamos la decisión de la jueza Karina Zucconi por dejarlo libre!!!#garzonviolador pic.twitter.com/JbxsjO3hJk — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) January 28, 2021

La fiscal Silvana Russi ya apeló la decisión. “De alguna manera la jueza Zucconi entendió que no había riesgos procesales para dar una excarcelación inmediata, pero nosotros creemos que sí existen esos riesgos, como por ejemplo la fuga, porque el hecho ya está consumado”, manifestó a la prensa en la puerta del lugar donde ocurrió el hecho.

Acerca de los peritajes, el abogado sostuvo: “Lo único que se hizo fue un informe de un médico forense, pero aún no están los estudios pedidos por la jueza. Hay un estudio preliminar que constató las lesiones que tiene”. Desde la querella aseguran que la joven tiene lesiones graves que le dejarán secuelas y otras más leves de las que se está recuperando, como mordidas y golpes.

Ya estamos en la protesta para exigir justicia y cárcel para #GarzonViolador pic.twitter.com/3gVtXF10yz — María Laura Chang (@Marilachang) January 28, 2021