Exigen la reparación de 3 máquinas de hemodiálisis en Guárico

Familiares de pacientes renales denuncian que 12 de ellos se quedaron sin diálisis desde el 19 noviembre, ya que tres máquinas se dañaron en la unidad del hospital del Seguro Social de San Juan de Los Morros.

Merlins Martínez, familiar de un paciente, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que el día viernes cuando los pacientes llegaron a realizarse sus diálisis se encontraron con que 3 de las 15 máquinas de la unidad de hemodiálisis se dañaron.

“Este 19 noviembre fuimos sorprendidos con que tres máquinas que están dañadas por falta de técnicos, es decir, que están quedando 12 pacientes sin diálisis para este fin de semana, lo que es viernes y sábado”.

Martínez denunció que si los técnicos no vienen el fin de semana, “el día lunes va a haber una reducción de diálisis para todo el equipo, es decir, de tres diálisis podemos pasar a dos diálisis o a ninguna porque no sabemos si las maquinas se sumen a las malas y que no sean tres sino más”.

La denunciante indicó que anteriormente la unidad de diálisis contaba con dos máquinas de emergencia, pero a raíz del aumento de pacientes renales también se están utilizando.

“Son quince máquinas, habían dos de emergencia pero ya no hay máquinas de emergencia, ya que debido a que se utilizaron para dar cupo, porque cada día la cantidad de pacientes renales aumentan», confirmó Martínez.

Los afectados hacen un llamado a las autoridades de salud para que envíen los técnicos a reparar las máquinas, ya que su vida depende de esos equipos.