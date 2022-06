Exigen que se esclarezca el caso de la bebé fallecida en Cumaná

Este miércoles 22 de junio se presentó una manifestación pacífica a la entrada del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en Cumaná, Sucre, en el que usuarios de este centro de salud exigieron una explicación ante la muerte de una bebé el pasado 16 de junio.

Según la denuncia de los familiares, la niñita murió a causa de una falla eléctrica en el Hospital de Cumaná.

Ana Padilla, abuela de la neonata fallecida, explicó que desde que la niña nació los médicos le informaban a la familia que estaba bien. La bebé desde su nacimiento estuvo entubada, pero aparentemente cada día iba mejorando su salud.

“Cuando se presentó la falla eléctrica a las 2:30 de la madrugada la luz nunca llegó, la planta nunca prendió y a un cuarto para las 6 ya nos estaban pidiendo mantas. El doctor me llamó y me dijo que la niña sufrió (una) hipotermia”, relató la abuela.

Según las denuncias de los pacientes y familiares de la infante, los bebés que estaban entubados comenzaron a descompensarse por la falla eléctrica del hospital.

Las personas indicaron que la planta eléctrica del centro de salud nunca arrancó porque está dañada y el resultado lamentablemente de este hecho fue la muerte de la bebé de 13 días de nacida.

No obstante, según afirmaciones del director del hospital de Cumaná, William Meneses, la pequeñita no murió por hipotermia sino que el deceso se produjo por las complicaciones propias de un bebé prematuro.

“Hago un llamado a ese director a que sea honesto, que no crea que nosotros somos ignorantes. No sea irresponsable diciendo que la niña no murió por hipotermia, ya que el acta de defunción dice de todo, menos hipotermia”, reclamó Padilla.