Explosión de trasformador deja sin luz a comunidad de San Juan

Cinco días sin luz cumplen ocho familias de los bloques 11 y 12 de la urbanización Pariapan en San Juan de Los Morros, producto de una explosión de un trasformador que dejó dañada una fase en esta zona residencial.

Itamar Ramírez, habitante del bloque 11, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que desconoce qué originó la falla eléctrica que se viene presentando desde la semana pasada y hasta los momentos no han podido corregirla.

“Estamos afectados con la electricidad desde hace varios día, nunca se ha hecho presente autoridades de la entidad eléctrica a decir cuál es la falla, ellos alegan que es un trasformador que se fue y esa falla se ocasionó a las 11de la mañana y el trasformador explotó a las 9 de la noche del día anterior, el jueves (29 de setiembre) de la semana pasada”.

Ramírez señaló que un grupo de vecinos se acercó hasta CORPOELEC para buscar solución y allí les informaron que tenían que realizar el reclamo en el “1×10 del buen gobierno” para que le solucionaran.

“Se ha ido a CORPOELEC y ellos dicen que no tienen carros, no tienen herramientas, nos mandaron que fuéramos a la UBCH, al 1×10 porque eso ahora depende de ellos, nosotros no sabemos si eso es verdad o eso es mentira”.

El afectado indicó que a la urbanización se han acercado varios técnicos que cobran 10 dólares para cambiarlos de líneas y de ese modo poder contar con la energía eléctrica en los apartamentos.

“Se han presentando varias personas que tienen conocimiento de electricidad, ellos cobran 10 dólares para reparar eso, por puentear, me parece que no estamos en condiciones de pagar 10 dólares, el que los tiene los paga y lo dejan puenteado, pero ese es un riesgo que corre el dueño del apartamento, porque ellos acomodan eso y de repente pasa algo”, comentó.

Por su parte, Lisbeth Rodríguez, quien se vio afectada con el problema eléctrico, relató que después que pasaron más de 6 horas sin luz este lunes 3 de octubre, milagrosamente el servicio se restituyó completamente en su apartamento.

“La problemática que estamos confrontando en este momento con la luz es que desde el miércoles pasado muchos de mis vecinos quedaron totalmente si luz, hasta el momento no se ha resuelto nada. En mi casa se nos fue una fase, anoche (lunes) después que estuvimos seis horas sin la electricidad llegó todo completo, pero si tengo vecinos en el edificio del bloque 12 que no tienen luz en ninguna parte de su vivienda”.

Rodríguez comentó que durante los días que tuvieron la falla eléctrica utilizaban un solo enchufe en el apartamento para conectar todos los equipos.

“De la única parte que teníamos luz utilizamos una extensión, ahí teníamos la nevera, el televisor, licuábamos. Pero La nevera comenzó a sonar extraño y tuvimos que apagarla, corriendo el riesgo de que se nos dañe todo. En el bloque 11 hay un ala que no tiene luz, yo me imagino que la comida se les perdió.

Cabe destacar que los apagones y cortes eléctricos son el pan nuestro de cada día para los habitantes de San Juan de Los Morros y algunos municipios del estado Guárico como Monagas, Miranda e Infante, que pasan hasta un día completo sin energía eléctrica.