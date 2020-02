Fabiola Colménarez denuncia que técnicos de Venevisión no ganan más de 300 mil bolívares

View this post on Instagram

El sueldo que paga “VV” cuando me botaron en 2007 de #Venevision fueron pocas las caras de compañeros del gremio que vi junto a mí en las afueras del 3er piso del que consideraba hasta entonces mi canal. Salvo @amandagutierrezpadron @julierestifo @albideabreu ( perdón si había alguien más) solo recuerdo el contundente apoyo que me dieron los técnicos del canal. Esos que hacen posible que la magia exista y que la calidad del producto sea alto para el espectador. Ese trabajo que no se ve pero que es definitivo para un canal. Una carta del Sindicato de técnicos, que aún conservo, rechazaba la decisión del canal y apoyaba mi derecho a expresar mis pensamientos. Nunca olvidaré ese apoyo y por eso hoy, manifiesto por esta vía respaldo a la protesta que llevan días realizando los técnicos del canal. Vean el Vídeo. 368mil bs, 5 DÓLARES, es el pago que reciben. Ese es el pago que dan a sus empleados una gente que vendió su alma a el Régimen más sangriento de mi país. Una gente que traicionó a todo un país me imagino que por dinero o a cambio de no perderlo, paga esa miseria a sus empleados. 5 dólares que además de traidores los convierte a partir de hoy para mí, en miserables.