Fallas con la electricidad afectan actividad comercial y aduanera en Puerto Cabello

Por Rosimar Sánchez | Radio Fe y Alegría Noticias

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, Juan Esteban Rodríguez, denunció que las reiteradas fallas en los servicios públicos, especialmente el de electricidad, afectan la actividad comercial y portuaria de la zona.

Manifestó preocupación porque la época decembrina representa un flujo importante de operaciones en el año.

“En un comercio sin luz, un puerto sin luz se hace muy complicado todo el tema de servicios a la población que viene a ser consumo y comercio. Cuando existen todas esas fallas se afecta el sector aduanero ya que toda la banca y transmisión de data electrónica que se hace entre entes privados y también con entes públicos, se cae. De alguna forma también entorpece el flujo de operaciones a nivel portuario”, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias.

En 2022 hubo un alza en la carga en Puerto Cabello, pero no es suficiente

Indicó que durante 2022 se registró un alza en el volumen de carga del sector portuario, sobre todo en el área de importación. Sin embargo, destacó que el movimiento sigue siendo inferior al que existía hace más de una década en uno de los principales terminales marítimos del país.

Detalló que las cifras que manejan oscilan entre 2.300 y 2.400 contenedores en importación y entre 800 y 1.600 contenedores para exportación.

“Eso si lo comparamos con una Venezuela productiva, donde había manufactura y estaba la industria automotriz en el estado Carabobo. No es para nada comparable (ahora). Es mínimo el volumen que se maneja (…) Hasta que en Venezuela no se reactiven todos los aparatos de manufactura que demanden materia prima, que permitan exportar excedentes de mercado local, no veremos un crecimiento importantísimo”, destacó.

Ante esto, exhortó a las autoridades gubernamentales y políticos de oposición a llegar a acuerdos y crear políticas que se traduzcan en mejoras para el sector.

Respecto a la Ley de Zonas Económicas Especiales, donde Puerto Cabello y Morón conforman una de las cinco creadas, aseguró que no se ha traducido en un desarrollo económico significativo para la región.