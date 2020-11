Fallas en los servicios públicos son el pan diario en Guárico

Habitantes del sector Puerto Rico en San Juan de Los Morros llevan seis meses esperando la solución al problema del desbordamiento de una cloaca de aguas servidas.

Maclovia Martínez, una de la afectadas, declaró que ya están cansados de denunciar la situación a diferentes instituciones del Estado y no le dan respuesta.

“Le pido a todo los entes gubernamentales, para ver si nos ayudan con este bote de agua que tenemos acá, porque esto nos ha ocasionado tantas enfermedades, tantos problemas, alergias a los niños, tengo siete niños ahorita en esta casa y de verdadse me han enfermado, aquí no contamos nosotros con nada, vienen, toman fotos, hablan, me ponen hablar y me dicen y no proceden”.

Martínez comentó que la cloaca se desborda todos los días cuando lavan una cochinera que tienen en la comunidad.

“Botan excremento de cochino, todo eso se viene y pasan los carros y salpican a los muchachos, ayer cayó una moto, de broma no caen en dentro de la cloaca, porque no ven el hueco ante la falta de alumbrado público”.

Los vecinos afectados señalaron que se han dirigido a Hidropáez para que envíen el vacuum para destapar la cloaca y la repuesta de los empleados es que no tienen gasolina para trasladarse al sitio.

Fallas en gas y aseo urbano

Por su parte Eyilda Rivas denunció la falta de gas doméstico y aseo urbano dentro de la comunidad.

“Seis meses sin gas, ayer vendieron por allí y no pudimos comprar ni una bombonita y el aseo tampoco pasa”.

Con bombonas de gas atravesada en la calle vecinos protestaron en Valle de la Pascua/ Foto: Notipascua

La fallas en los servicios públicos también afectan a diferentes municipios del estado Guárico, como es el caso de la urbanización Padre Chacín en Valle de La Pascua donde este domingo 15 noviembre sus habitantes salieron a protestar por falta de gas y agua.

Los manifestantes indicaron que llevan seis meses esperando por el despacho de los cilindros de gas y hasta la fecha no dan repuesta.

Otra de las problemáticas por lo que decidieron salir a reclamar es la falta de agua potable. Los denunciantes manifestaron que llevan cuatro meses pagando cisternas de agua y un tanque de mil litros se lo quieren vender hasta por seis dólares.