Falta de agua y calles intransitables afectan a Santa Ana en Cumaná

Los habitantes de la comunidad de Santa Ana, ubicada en la parroquia Santa Inés de Cumaná, estado Sucre, han manifestado su creciente preocupación por la grave situación de los servicios públicos en la zona.

Gregorio Rodríguez, un habitante de la comunidad, expuso a Radio Fe y Alegría Noticias que la falta de aguas blancas y el colapso de la red de agua servidas, son solo una parte del problema.

“Falta de todo, hermano”, comentó, pidiendo a las autoridades que se aboquen a la situación.

“Miren cómo están los habitantes aquí, sentados frente a las casas solamente contemplando el agua que corre”, añadió.

Por su parte, Magalys Rivero, vecina de Santa Ana, en Cumaná, destacó la gravedad de los desbordamientos de aguas servidas que inundan las calles, especialmente en días de lluvia.

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

“Estas tanquillas se tapan y no importa si llueve o no, el agua se acumula”, comentó. También mencionó que en ocasiones no puede ni salir de su casa debido al mal estado de las calles y la presencia de aguas estancadas.

Rivero también denunció fallas en el servicio eléctrico y aseguró que constantemente se registran apagones en la zona.

Los residentes de Santa Ana solicitan que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto de forma urgente, ya que la situación no solo pone en riesgo la salud pública, sino que también afecta la calidad de vida de miles de personas que residen en la comunidad.

