Falta de juez origina retrasos procesales a privados de libertad del Cicpc en Guárico

Familiares de privados de libertad que están recluidos en el calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) en San Juan de los Morros, denuncian la falta de jueces en el Circuito Judicial Penal, que origina los retrasos procesales.

María Bermúdez, familiar de uno reclusos declaró, que su hijo lleva dos años detenido por robo agravado y le han diferido cuatros veces el juicio ante la falta de jueces que renuncian y tienen que esperar que lo asignen uno nuevo desde Caracas.

“Estoy bastante preocupada por lo que está pasando en el circuito, a veces no hay juez, no hay boleta, que no hay quién entregue la boleta, que no hay fiscal, que no hay abogado, que no hay impresora, que no hay luz, eso atrasa los procesos para los muchachos, a nosotros eso nos perjudica porque somos las madres y representantes de ellos”.

“Nosotros le pedimos primeramente a Dios, al presidente y al Ministro de Justicia que se aboquen a estudiar qué es lo que está pasando allí, para que nos ayuden… nosotros estamos desesperados”.

Bermúdez señaló que ella tenía esperanza de que su hijo saliera a principios de año, pero todo se retrasó después de que el juez renunció y hasta la fecha solo están esperando que asignen uno nuevo.

“Mi hijo tenía que bajar el siete y la victima ya estaba notificada por 165, ósea, yo ya tenía esperanza que mi hijo saliera, pero me avisan que el juez Richard de juicio renunció, por qué, no sé”.

“No dicen que eso no es así tan fácil, que eso hay que esperar que venga de Caracas nombrado, que eso dura seis meses, imagínate tú, eso es una preocupación demasiado grande, la situación en el país no está muy bien, la gastadera de pasaje, ir par el Circuito, venir a traer comida, eso genera gastos”.

Por su parte Rafael Antonio Pérez, padre de otro privado de libertad, exigió la apertura de los juicios ya que el de su familiar lo han diferido cuatro veces.

“Hace dos años esperamos pues, la apertura de juicio para este mes, por la siguiente razón de que el Circuito Judicial está trabajando a mitad, no está trabajando correctamente”.

Pérez indicó que su hijo le pide que lo ayude a salir de ahí porque están muy “estrechos”. “En lo que le pide a Dios y me pide a mí, que lo ayude para salir rápido de aquí, porque están muy estrechos donde están, así como está él están los demás también”.

Cabe destacar que en esta sub delegación del Cicpc se dio un intento de fuga el año pasado.

En la intentona dos privados de libertad quedaron ciegos y uno de ellos quedó libre durante el plan Cayapa y el otro sigue detenido en sus condiciones esperando por un juicio para salir en libertad.