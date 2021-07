Falta de personal e inversión han afectado la industria petrolera venezolana

El desplazamiento de trabajadores especializados fuera del país y la falta de inversión en las refinerías, son uno de los factores que han afectado la industria petrolera venezolana, según lo asegura Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

Hernández dijo que entre 19 y 23 mil trabajadores han abandonado la industria petrolera en el país y actualmente prestan sus servicios en otras refinerías que se encuentran ubicadas a nivel internacional, situación que ha desencadenado deficiencias en la producción petrolera nacional.

“Están en países productores de petróleo, están en Canadá, en Colombia, todos esos técnicos, esos trabajadores especializados donde se nos fueron más de 600 millones de años de experiencia eso ha afectado la industria petrolera, recuerdo que para el 2002 y el 2003 nosotros producíamos 3.6 millones de barriles diarios de petróleo, hoy en día estamos produciendo menos de 400 mil, ya Colombia produce 750 mil barriles con personal venezolano especializado”, aseguró Hernández.

Según el director del Frente de Trabajadores Petroleros de Venezuela sólo dos refinerías se encuentra funcionales en el país, el resto se mantienen inoperativas, donde además aclaró que se requiere de personal calificado.

“PDVSA tiene que tener presidente de carrera y no presidente a la carrera, técnicos de carrera y no técnicos a la carrera y eso afecta, nosotros contamos con seis refinerías, todas están inoperativas, solamente Cardón que está en estos momento produciendo de 40 a 50 mil barriles y esto no abastece el mercado nacional”, apuntó Hernández.

Hizo el llamado al Ministro de Petróleo de Venezuela para que se establezca una mesa de dialogo con el frente de trabajadores petroleros de Venezuela con el objetivo de poner en funcionamiento todas las refinerías paralizadas, pero bajo ciertas condiciones laborales, entre ellas un salario digno, servicios de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM), y transporte.