Familiares de presos políticos y detenidos exigen justicia

Un grupo de familiares de presos políticos y detenidos protestaron este jueves 18 de julio frente a la sede del Ministerio Público (MP) en Caracas para exigirle al fiscal general, Tarek William Saab, una revisión de los casos y atención a las denuncias de torturas y tratos crueles.

Con consignas como “justicia y libertad” y “luchar por los derechos no es terrorismo”, los manifestantes entregaron un documento al MP que firmaron familiares de 37 presos políticos.

En el texto, piden el fin del uso de la justicia penal como represalia política y la criminalización de los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacífica.

Los familiares también solicitaron la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas, el cumplimiento de la Ley Especial contra la Tortura y la investigación de los funcionarios señalados por estos delitos.

La familia de Carlos Julio Rojas se hizo presente

Francis Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas, defendió la inocencia del activista y solicitó al fiscal un informe sobre la investigación iniciada hace tres meses por el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.

Fernández informó que Rojas, recluido en El Helicoide, padece fiebre y otras dolencias que no han sido atendidas por los médicos del recinto.

Claman justicia para cuatro “inocentes”

Además, Liz Mejías, familiar de uno de los choferes arrestados el 29 de marzo de 2023 como parte de la trama Pdvsa Cripto, pidió la revisión de sus casos. Jean Meyer, Miguel Irigoyen, Luis Guzmán y Ramón Cardozo fueron acusados de asociación para delinquir y apropiación de bienes indebidos. Tres de ellos están detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta y uno en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda.

Mejías afirmó que son inocentes y ni siquiera formaban parte de la nómina de Pdvsa.

“Ellos no pertenecen a la trama de Tareck El Aissami, ellos no se robaron los millones, no tienen ni una bicicleta (…) Estos cuatro muchachos son inocentes, solamente eran choferes. Pedimos que se haga justicia. Así como ellos, hay muchas personas inocentes detenidas injustamente”, aseveró.

Los familiares de los presos también exigieron la reparación de los daños morales, emocionales y económicos causados por estos procesos, y que las autoridades permitan la entrada al país del Relator Especial contra la Tortura de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con información de Tal Cual.

