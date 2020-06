Fariñez al Lens de Francia

View this post on Instagram

Saber que no me equivoque cuando una vez te dije Hijo LAS condiciones que tienes es para llegar muy lejos tenia la seguridad que podrias llegar en cualquier momento a Europa era mi sueño o nuestro sueño y Gracias ah Dios lo estamos logrando Mil Gracias x siempre creer en mi y te felicito x ser LA Gran persona y Atleta que hoy eres al nivel Mundial simplemente te Amo y le pido a Cristo y ah Dios mucha salud para seguir disfrutando de todos tus exitos…TODA LA GLORIA ES PARA DIOS Y TUS ABUELOS QUE NUNCA TE ABANDONARON DONDE QUIERAS QUE ESTES MAMÁ ESTE TRIUNFO ES TUYO TAMBIEN…😔😔🙏🙏…🏆🏅⚽️🥅🥇🇻🇪🔥🔥🔥🔥🤗🤗🤗🍾🥂😍