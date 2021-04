Fariñez jugará su primer partido como titular en Francia ante el PSG

El arquero venezolano, Wuilker Fariñez debutará como titular en el compromiso pautado entre el Lens este fin de semana ante el París Saint-Germain Football Club (PSG).

El Vinotinto vio algunos minutos en diciembre de 2020, lo que significó su debut viniendo desde la banca, y a mediados de abril jugó su segundo partido también ingresando desde la banca.

Este sábado 1 de mayo marcará un nuevo hito en la historia de Wuilker Fariñez en Europa porque ingresará junto al equipo titular, lo que implica una mayor confianza por parte del director técnico Franck Haise.

El PSG jugará con un grupo titular repleto de suplentes pensando en su próximo compromiso en Liga de Campeones ante el Manchester City. El primer duelo lo perdió el PSG en casa (1×2), y está obligado a ganar el partido de vuelta.

El ingreso de varios suplentes en la formación del PSG no le quita méritos a la confianza que va ganando Wuilker Fariñez, porque su equipo marcha de quinto, y está en puestos europeos con 54 puntos luego de 34 jornadas, y el director técnico no arriesgaría su posición en la tabla si no confiara en Fariñez ante el PSG.