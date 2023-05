Fe y Alegría Machiques: 23 años acompañando los sueños de la subregión Perijá

El Instituto Radiofónico Fe y Alegría llegó a la subregión Perijá con una radio con un alto compromiso social, cultural y educativo para servir como enlace entre las comunidades, pueblos indígenas y los distintos sectores de la zona.

Este 18 de mayo del 2023, el proyecto educomunicativo en la zona cumple 23 años “con todas las voces”. Lo hace aportando educación, información y entretenimiento, pero sobre todo atendiendo al llamado de las personas y comunidades vulnerables, para acompañarlos en situaciones complejas del día a día, pero también siendo parte de sus sueños, triunfos y alegrías. “La emisora Fe y Alegría siempre está presente en nuestra comunidad. Cuando llegan las lluvias y nos inundamos, permanece con nosotros en todo momento”, expresó Ledys Navarro, habitante del sector 4 de febrero.

Como red educomunicativa, multilingüe y multicultural ha tenido el reto de unir y promover el diálogo entre los pueblos indígenas Wayúu, Yukpa, Barí y los distintos sectores de la región. Ese escenario de diálogo multiétnico es visible a través de la trasmisión del programa radial “Nuestra Voces”, un espacio para el debate, reflexión y conciliación entre las diferentes etnias.

Eliezer Ashiboroko, vicepresidente de la Asociación Barí Motilón de Venezuela (Asocbariven), en nombre la organización indígena que agrupa a 53 comunidades Barí, envió un mensaje a Fe y Alegría Machiques, deseando éxitos en su labor informativa y educativa: “gracias por su compromiso con la comunidad Barí”.

“Por la gracia de Dios estoy en Fe y Alegría”

Camilo Ávila tiene 67 años y agradece a Fe y Alegría por permitirle culminar sus estudios y cumplir sus sueños.

“Cuando era joven no tuve la oportunidad de estudiar, pero ahora la he tenido con Fe y Alegría. Me siento muy contento por la oportunidad que me han dado de poder alcanzar mi meta de obtener el bachillerato, resaltó y destacó la labor de los facilitadores que son muy amables”, comentó Ávila.

La estación no solo espera permanecer como un medio de comunicación de larga distancia, sino continuar con el movimiento educomunicativo para que jóvenes y adultos logren materializar sus metas personales, académicas y laborales a través de Fe y Alegría.

Es importante mencionar que el 24 de febrero de 2023, Radio Fe y Alegría 105.5 FM retomó su cobertura de 1000 vatios de potencia luego de tres años con menos cobertura a causa de problemas técnicos en la cabina de transmisión en la Sierra de Perijá.

Fe y Alegría Machiques seguirá apostando por educar, informar y capacitar a ciudadanos de gran valor para nuestro país, esperanzados por una mejor calidad de vida e intentando seguir un modelo de conducta acorde a los principios y valores que nos caracterizan como institución, fomentando los valores cristianos y humanos.

¡23 años para contemplar en el paso del tiempo lo que hemos alcanzado hasta ahora y lo que nos falta por lograr!

Como red educomunicativa, multilingüe, pluricultural e informativa, perteneciente al Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción Social Fe y Alegría, cada día reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades Yukpa, Barí y Wayúu, además de zonas campesinas, ganaderas y sectores de los municipios Machiques, Rosario de Perijá y parte de Jesús de Semprúm.

