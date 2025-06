Fe y Alegría ofrece herramientas para la vida

Los exalumnos de Fe y Alegría siempre tienen historias que contar y lo que significó el movimiento educativo en sus vidas. Tal es el caso de Rossana Rodríguez, quien egresó del Instituto Universitario Jesús Obrero (IUJO), sede Catia, como Técnico Superior Universitario en Informática.

-¿Qué significa Fe y Alegría para ti?

“Es una valiosa oportunidad. Siento que la educación que recibí resultó absolutamente integral porque nos dieron herramientas técnicas y conocimientos. Tuve la suerte de comprender que estas técnicas para ponerlas a disposición de la sociedad de otros para construir. Mi formación tuvo ese enfoque”, comentó este sábado 14 de junio en el programa Alianza por la educación que se transmite por Radio Fe y Alegría Noticias.

Rodríguez agregó que cada vez que alcanza un objetivo tanto en su vida personal como profesional siempre lo ve como una manera de contribuir a la sociedad y que entiende que ese pensamiento se vincula con la formación que recibió en Fe y Alegría.

–Cuéntanos tu experiencia en el IUJO…

“Viví hasta los ocho años en Propatria y luego me mudé a los Magallanes de Catia. Catia es un lugar que no para, siempre está en movimiento, siempre está en un guaguancó (risas). Trabajé en una clínica en Catia y me iba caminando hacia el Jesús Obrero en el año 2001. Tenía compañeros y profesores de varios sectores de Caracas. Una de las cosas que más valoré siendo estudiante era la calidad de los profesores. ¡Tuvimos profesores increíbles!”, expresó con orgullo y emoción.

Rodríguez expresó que cuando egresó del IUJO ya tenía trabajo, pero en líneas generales, la mayoría de sus compañeros tenían opciones de trabajo. Resaltó que durante diez años se dedicó a la informática y, posteriormente, su experiencia la llevó a otros espacios, entre esos, el turismo. Ahí estuvo durante doce años hasta que le llegó otra oportunidad de expandir sus conocimientos en una empresa cuya plataforma conecta servicios tecnológicos del turismo.

“Me da mucha alegría que en el camino se integraron todas las pasiones que me dio la carrera en el Jesús Obrero y que ahora arropa todas mis pasiones”, dijo la experta en informática quien sigue viviendo en Venezuela, no tiene planes de irse del país aunque la mayoría de sus compañeros de promoción sí migraron y mantiene contacto con algunos de ellos. Su mejor amiga de la promo vive en España.

–De los éxitos en los trabajos… ¿Hay algún ingrediente atribuible a Fe y Alegría?

“Yo diría que el porcentaje importante es la educación de calidad, algo que siempre le agradeceré a mis profesores. La formación y las herramientas que te dan para el trabajo son la base”, afirmó.

En vista de que se acerca el sorteo de la Gran Rifa de Fe y Alegría, Rossana contó que recuerda la campaña “con mucho cariño”, pero que su mamá no se le daba muy bien vender los talonarios, para ella era un reto. Actualmente, indica que si ella tuviese una hija la impulsaría no solo a vender los boletos que les asignen, sino a buscar más y “decirle que estará colaborando con la educación de miles de chamos”.

Para finalizar, Rodríguez invitó a todas las personas a comprar tickets de la rifa, cuyo sorteo será el próximo jueves 19 de junio y afirmó que el proceso de sencillo con varias opciones de pago y “se contribuye a la educación de más de cien mil muchachos de Fe y Alegría que ya cuenta con 70 años de trabajo arduo”, dijo.

