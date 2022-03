Figuera: La vacunación contra la COVID-19 no ha llegado a toda Venezuela

A juicio de Manuel Enrique Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, el Plan de Vacunación Nacional contra la COVID-19 no ha llegado a toda la población del país.

El médico señaló a Radio Fe y Alegría Noticias que en Venezuela ha existido una «discrepancia» en el punto de vista informativo, pues «el Estado ha dicho que hay alrededor del 100% de personas vacunadas en el país, mientras que la Organización Panamericana de la Salud afirma que esta alrededor del 50% tiene dos dosis».

Asimismo expresó que otro elemento «inadecuado» del manejo de la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela es que, según él, no se ha involucrado el factor salud para su planificación y ejecución.

«Ha sido un abordaje lamentablemente muy político y la Academia Nacional de Medicina y las sociedades científicas no han sido involucradas para buscar el mejoramiento y perfección de la vacunación en el país», indicó.

También agregó que haber involucrado a redes de farmacias en este plan ha sido positivo, pero podría ser mejor si agregan a más clínicas y centros de salud o la Iglesia, «aumentaría la confiabilidad para vacunarse».

El médico afirmó que todavía existe muchas personas en Venezuela que no se han vacunado contra la COVID-19 como los privados de libertad, los pueblos indígenas o las personas que viven en zonas populares lejanas.

«Es importante ser activo en la vacunación, aunque es verdad que hay muchas personas que no lo han hecho porque no han querido, pero también hay las que no lo han hecho porque no les ha llegado», afirmó.

Figuera resaltó la importancia de educar a la población sobre la vacunación y aclarar las dudas de las personas con el fin de disminuir los temores que existen para que se vacunen sin ningún problema, con el objetivo de tener un mayor avance.