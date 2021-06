Fiscal sigue quejándose por «silencio» de la Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional, (CPI), no ha respondido a los informes remitidos por parte del Ministerio Público y la justicia venezolana, según lo sostiene el Fscal General de la República, designado por la extinta, Tarek William Saab.

De acuerdo con la información divulgada por Saab a través de la red social Twitter, el Ministerio Púbico (MP) ha entregado ante la CPI, al menos, un informe inicial y cuatro ampliatorios, dos informes de comunicación, dos escritos de control judicial a la Sala Preliminar y de asistencia judicial.

Ninguno de los documentos que suman 4.000 folios remitidos ante la Corte Penal Internacional no han sido respondidos, asegurço.

“Suman casi 4.000 folios de una ardua y profesional labor de Judicialización realizada por el Ministerio Público para Sancionar violaciones a los Derechos Humano”, precisó al tiempo que recalcó que sobre esto la CPI ha dado como respuesta “el silencio”.

Según el Fiscal, el gobierno de Venezuela ha mostrado compromiso por asumir una política de respeto mutuo entre la CPI y el gobierno de Venezuela, y que sigue con la disposición de colaborar y garantizar a los derechos humanos en el país.

1) #BALANCE… Ministerio Público entregó a CPI @IntlCrimCourt desde 30/Nov/2020 #Diez documentos SIN NINGUNA RESPUESTA: Informe Inicial y 4 #Ampliatorios; Informe Comunicación 1 y 2; Dos Escritos Control judicial a la Sala Preliminar y Escrito asistencia judicial a la Fiscal CPI — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 13, 2021

Confirmó que este lunes 14 de junio entregó un cuarto informe que actualiza casos de lo que llamó «sanción ejemplar» a violaciones de derechos humanos.

La expectativa crece sobre lo que podrá concluir y anunciar la Fiscal de la CPI saliente, Fatou Bensouda, sobre los elementos obtenidos en el curso de las dos fases del Examen Preliminar que se le sigue a Venezuela desde el año 2018.

Fuentes vinculadas a la Corte señalan que existen altas probabilidades de que la Fiscal declare que ratifica que hay elementos suficientes y convincentes para iniciar la fase de investigación, lo cual pondría en el banquillo de los acusados a funcionarios del alto gobierno que serían acusados de ser responsables de crímenes de lesa humanidad.

Ante esto, dicen los especialistas, «se entiende por qué el Fiscal (William Saab) anda muy preocupado por el supuesto silencio de Bensouda a sus peticiones de responder sus más recientes informes».

Durante una entrevista con la agencia Efe Bensuoda negó que ignorase las demandas de Venezuela; y presentó una respuesta incluyendo ejemplos y estadísticas de su compromiso con Venezuela desde que comenzó el examen.

«Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta», aseveró al tiempo que indicó que también esperaba por la decisión que tomarán sobre este caso los jueces de la Sala de Preliminares de la CPI.