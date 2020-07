Foro Penal registra 420 presos políticos en el país

La ONG Foro Penal Venezolano registró para esta semana 420 presos políticos, a quienes catalogó como víctimas del gobierno de Nicolás Maduro.

En el informe destaca la presencia de dos menores de edad entre los detenidos.

Además, hay 31 mujeres privadas de libertad y 294 militares, detenidos por razones políticas en el país.

“La represión no guarda cuarentena”, expresó la organización en un mensaje publicado en Twitter, al tiempo, que hicieron un llamado a la oficina de DD.HH. de la ONU y al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Entre las figuras políticas de más renombre que se encuentran en esta situación, destaca la del diputado a la AN Juan Requesens, quien lleva 664 días detenido sin que hasta los momentos se le inicie un juicio.

Al parlamentario y militante del partido Primero Justicia se le acusa de participar en el supuesto atentado contra el presidente de la república Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto de 2018, en un acto celebrativo de la fundación de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar de Caracas.

Se cumple un año de cuando Rufo Chacón perdió sus ojos

Este 1 de julio se cumplió un año cuando el joven Rufo Chacón perdió la vista a consecuencia de perdigones disparados por efectivos de la policía del estado Táchira cuando protestaba junto a su madre por fallas en el suministro de gas doméstico en la autopista San Cristóbal-La Fría.

En ese momento funcionarios policiales de la entidad descargaron en su rostro, a quemarropa, 52 perdigones, dejando ciego para siempre al adolescentes de 17 años.

«Esto no ha sido fácil, como hay días verdes también hay días grises. A veces caigo, me levanto, es que es muy fuerte tener que ver oscuridad todos los días, a veces no puedo ni dormir», dijo el adolescente durante una conversación con NTN 24.

Desde la ONG Foro Penal le exigen a las autoridades judiciales que se haga justicia en su caso. Además, exponen que la situación económica es de precariedad, por lo que también solicitan al ejecutivo asistencia en esta materia.

