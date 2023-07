Francisco: Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro

A pocos días de de la JMJ Lisboa 2023, la Red Mundial de Oración del Papa ha divulgado el Video del Papa con la intención de oración para el mes de agosto. El tema es, precisamente, la Jornada Mundial de la Juventud y tiene una particularidad: el Santo Padre responde a algunos jóvenes, que le interrogan en varias lenguas y desde varios continentes.

Desde Filipinas, Brasil y Costa de Marfil, jóvenes del Movimiento Eucarístico Juvenil -la sección juvenil de la Red Mundial de Oración del Papa, que cuenta con 1.700.000 miembros en 60 países- plantean a Francisco preguntas sin filtro: si la Iglesia se está reduciendo a “cosas de viejos”; por qué se eligió a María como tema de la Jornada Mundial de la Juventud; qué espera el propio Papa de este encuentro mundial de jóvenes en Portugal.

Francisco recuerda que «la Iglesia no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir. San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes también vos te volvés joven, y la Iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer».

Respecto al motivo de la elección del lema para la JMJ, «María se levantó y partió sin demora”, Bergoglio explica que «María, en cuanto sabe que va a ser la madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo». «Lo primero que hace es ponerse en camino, a toda prisa, para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella a ponerse en camino para ayudar a los demás», continúa.

Por último, al consultarle su expectativa, Francisco desea ver «en Lisboa una semilla del mundo del futuro». Es decir, «un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos».

«Estamos en guerra, necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio», precisa. «Un mundo con alegría, porque los cristianos si no tenemos alegría, no somos creíbles, no nos cree nadie», añade.

«Oremos para que la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa nos ayude a los jóvenes a ponernos en camino, dando testimonio del Evangelio con nuestra propia vida», concluye el Video del Papa.

Se puede participar a distancia con una aplicación

Como signo de la presencia de la Red Mundial de Oración del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, explica su director, el padre Frédéric Fornos S.J., «del 30 de julio al 6 de agosto, durante el transcurso del evento, Click To Pray, la app oficial de oración del Papa y del encuentro de Lisboa pone a disposición de los participantes y de quienes no puedan estar físicamente presentes, tres meditaciones diarias, en formato texto y audio, disponibles en cinco idiomas: español, portugués, inglés, italiano y francés».

El Movimiento Eucarístico Juvenil, nuestra sección juvenil, «también estará presente en Lisboa. Hemos creado un equipo editorial de enviados del MEG que ayudarán a los jóvenes del MEG de todo el mundo a participar, a través de eventos locales, en sus países y en línea», dice el sacerdote.

El Vídeo del Papa es una iniciativa mundial oficial para difundir las intenciones mensuales de oración del Santo Padre. Está desarrollado por la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración). Desde 2016, El Video del Papa ha sido visto más de 203 millones de veces en todas las redes sociales del Vaticano. Está traducido a 23 idiomas y tiene cobertura de prensa en 114 países.

Tomado de Vatican News

