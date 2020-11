“Es que han salido en el mundo muchos embusteros, que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo…” 2 Juan 4-9

De acuerdo con Friedrich Nietzsche (1844-1990) el mundo tiene dos categorías de personas, las que son fieles a sus propios principios y valores, y las que son sumisas a las ideas y acciones de otras. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie, pero las otras son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás: acaban admitiendo los que expresan otros individuos así sea falso o sin sustento documental y contextual.

A) En relación a las teorías falsas de las elecciones en los Estados Unidos:

La táctica eterna de las personas tóxicas: desprestigiar, satanizar al adversario, para convertirlo en enemigo, y más fácilmente destruirlo (Lucas 11, 15-26). En general el demonizar al que piensa distinto es una antigua tradición humana, pero hay que procurar evitarla, en aras de la tolerancia y de la convivencia pacífica. Cada persona es un universo complejo e insondable. Y cada persona tiene conflictos, “su propia cruz de la vida”, tiene una aproximación a la realidad que puede ser bien distinta de los demás.

Por otra parte, la informademia es tan igual o peor que una pandemia. Nos hacemos eco de cualquier tipo de rumor o falsa noticia con relativa facilidad. No se comprueba la fuente, lo importante es la primicia o ” disparar primero y averiguar después”. El paradigma ya no es “danos el pan de cada día” sino tener el dato para divulgar de primero, sea verdad o mentira. Sin embargo, “estas persistirán (las noticias falsas y la desinformación) durante años o incluso décadas, lamentablemente, porque la gente está muy motivada tanto para participar en ellas como para creerlas”.

B)Acerca de: This Election Result Won’t Be Overturned. Recounts occasionally change margins in the hundreds, never in the tens of thousands (El resultado de esta elección no se anulará. Los recuentos cambian ocasionalmente los márgenes en cientos, nunca en decenas de miles):

No se conoce oficialmente quien ha ganado el estado sureño tradicionalmente republicano de Georgia, que otorga 16 votos electorales. Va adelante por una diferencia de apenas 14 mil votos el presidente electo Biden. Solo 14 mil votos por encima de Trump, que equivale a dos décimas, más exactamente 0,26% de los votos. Trump ha pedido un recuento de los votos, el secretario de estado Georgia que es republicano promete que el recuento de votos se hará a mano, pero tiene que terminarlo antes del 20 de noviembre, ósea el próximo viernes 20 de noviembre. Ese día el estado de Georgia está obligado a dar los resultados certificados: a pronunciar al ganador oficial. De modo que tiene un poco más de una semana para completar el recuento manual en Georgia y certificar los resultados.

Trump está impugnando los resultados en otros estados donde aparentemente ha perdido, como Wisconsin donde habría perdido por 20 mil votos o Pensilvania donde esta abajo por 50.000 votos. Los expertos consideran que es muy improbable que aun si se hace un recuento puedan encontrarse a favor de Trump 50 mil votos en Pensilvania para cambiar el resultado final de los comicios.

Pensilvania tiene hasta el lunes 23 noviembre para dar los resultados certificados, lo mismo que Michigan. De modo que no hay mucho tiempo para volver a contar los votos. Luego, Arizona donde Trump está abajo por 12 mil votos (es un estado que aún no proclamado ganador oficial). Arizona tiene que dar resultados certificados del ganador el día lunes 30 de noviembre, y al día siguiente, martes 1 de diciembre Wisconsin y Nevada. ¿Por qué? Porque el Colegio Electoral, los 538 delegados en ese Colegio Electoral se reúnen el lunes 14 de diciembre y proclamaran al ganador.

De manera que el presidente Trump tiene hasta el primero de diciembre de 2020 para tratar de evitar que los estados certifiquen el triunfo de Biden. Por ejemplo, Wisconsin, Michigan, Pensilvania o Georgia donde aún no se ha proclamado ganador a Biden.

De modo que la estrategia de Trump se va angostando, le van quedando pocas opciones, y el tiempo le va resultar muy exiguo.

C) En referencia a que no se hubo “ninguna irregularidad” en las elecciones de EE.UU. Donde una misión de la Organización de Estados Americanos monitoreó las votaciones y pidió a los candidatos evitar “especulaciones perjudiciales”.

Según las apreciaciones de la OEA: Lo que es sospechoso para cualquier país “subdesarrollado” donde tiene competencias, se transforma en comprensible para Estados Unidos, lo escandaloso en cualquier “país del tercer mundo” de Centroamérica y Sudamérica, es mejorable en Estados Unidos, y queda claramente en estado de fraude, todo lo que haga o deje de hacer alguna nación integrante de Latinoamérica que amenace la estabilidad y seguridad, son denuncias que debieran tenerse en cuenta en Estados Unidos.

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018 al 2020.

