Freddy Ñáñez se solidariza con los periodistas amenazados de ser “picados”

El Ministro de Comunicación e Información y vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Alfred Náñez, expresó su apoyo y solidaridad a los periodistas de sucesos Daniel Quintero y Román Camacho, quienes fueron amenazados de ser “picados” por bandas que operan en Caracas.

“Todo nuestro apoyo y solidaridad a los periodistas @dquinterotv10 y @RCamachoVzla Ésta también es una batalla por la verdad y su trabajo es indispensable para mantener al país informado veraz y oportunamente al país. Máxima alerta”, expuso Ñáñez

Ambos periodistas en sus cuentas de Twitter denunciaron que hombres armados de la Cota 905 fueron a buscarlos en su vivienda para amenazarlos de muerte.

“Glock, «para picarnos». Hoy me llamó el colega .@dquinterotv10 y me comentó que fueron hasta su casa unos antisociales y estaban averiguando dónde vivía él y preguntando por David Glock y por mí. He denunciado a esas bandas y seguiré haciéndolo ya que no ando con antisociales”, publicó Roman Camacho.

