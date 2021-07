Fue detenido ex GNB en Siquisique que amenazó de muerte a un joven

En la tarde de este miércoles 28 de julio fueron detenidos el sargento retirado de la GNB Yesin Antonio Linarez y su pareja Luz Celeste Álamo Carrero, luego de hacerse público un video en el que se observaba al hombre golpeando, asfixiando y amenazando de muerte a un joven en la población de Siquisique, municipio Rafael Urdaneta, estado Lara.

La detención la confirmó el propio Fiscal General de la República Tareck William Saab en su cuenta personal de la red social Twitter. Precisó que ambos serán imputados por los delitos de tortura, privación ilegítima de libertad, uso de niño para delinquir, apología al delito y agavillamiento.

1) #Detenidos para ser #IMPUTADOS por el @MinpublicoVE

Yesim Linarez ( GNB ejecutor) y Luz Celeste Almao Carrera ( complice) por privar de libertad a la víctima: torturándolo hasta casi ocasionarle la muerte por asfixia con una bolsa plástica y haciéndose grabar por la cónyuge pic.twitter.com/Do0M0moG4S — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 28, 2021

El joven Hermis José Rivero Álvarez había denunciado este miércoles ante el Ministerio Público del estado Lara a Yesin Antonio Linarez por haberlo retenido, golpeado y amenazado de muerte el pasado 22 de julio en la población de Siquisique,

Narró que ese día el ex militar lo detuvo en la calle, lo esposó y se lo llevó a su casa donde lo golpeó en repetidas oportunidades y lo asfixió con una bolsa 3 veces.

Linarez lo acusó de haberse robado un radio reproductor y otros artículos de un negocio que maneja en la localidad. Lo amenazó con matarlo o sembrarlo si no le decía quienes más habían participado del supuesto hurto.

El ex funcionario puso a su esposa a grabar cuando atacaba a Rivero, montado sobre él cuando lo golpeaba y le ponía la bolsa plástica en su cara, dejándolo prácticamente sin respiración. La escena también fue vista por un niño de 6 años, hijo de la pareja.

La madre del joven no sabía lo que sucedía y se enteró del hecho dos días después de que el vídeo se hizo viral en la población de Siquisique. Al saber que su hijo fue amenazado de muerte por el ex militar y que hasta la cédula se la había quitado, decidieron denunciar ante el Ministerio Público.

Según los testimonios de otras víctimas no es la primera vez que este ex GNB aplica torturas a jóvenes del municipio Urdaneta. Por lo menos dos personas más han sufrido similares situaciones, cuyas denuncian se han presentado en la prefectura, pero el ex sargento nunca ha sido citado.

#28Jul | IMÁGENES SENSIBLES. La periodista Sebastiana Barráez (@SebastianaB) publicó un video en donde se observa a un sargento retirado de la Fuerza Armada que se grabó torturando a un joven en Siquisique, estado #Lara.pic.twitter.com/gH00uAP8Yx — LA PRENSA de Lara (@laprensalara) July 28, 2021