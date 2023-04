“Fuimos muy claros”: sindicatos de la educación se reunieron con el gobernador de Monagas

Los representantes de los sindicatos de la educación se reunieron este martes con el gobernador de Monagas, Ernesto Luna, y parte de su tren ejecutivo, en busca de encontrar apoyo para los trabajadores del gremio en la entidad.

Alejandro Abache, coordinador de la Unidad Magisterial en la entidad, comentó a Radio Fe y Alegría Noticias que “fue una reunión muy fructífera donde llegamos a acuerdos con el ciudadano gobernador para la creación de las comisiones que se encargarán de trabajar por el tema de la salud de los trabajadores dependientes de la gobernación, además del otorgamiento de comisiones de servicio, cambios de puestos de trabajo y jubilaciones”.

El dirigente gremial explicó que para la próxima semana se estarán reuniendo nuevamente para conformar las comisiones de trabajo y que pueda atenderse a los trabajadores de la educación de la entidad, con miras a tener una agenda de trabajo.

Abache detalló que el magisterio de la educación se mantendrá en la calle hasta tanto el Gobierno nacional no atienda sus peticiones.

“Nosotros le fuimos muy claro: que nuestra lucha es por un sueldo digno y tener una mejor calidad de vida. Porque estamos pidiendo la nueva firma de la contratación colectiva, porque merecemos tener una mejor calidad de vida todos los trabajadores de la educación, a nivel nacional y regional”, agregó.

Por último, informó que para este 19 de abril harán una protesta nacional que incluirá los distintos gremios que hacen vida en toda la entidad monaguense.

“Seguiremos la lucha en la calle por salarios dignos”

Los maestros del estado Monagas no han parado sus jornadas de protesta en cada uno de los municipios de la entidad.

Este 10 de abril se concentraron en la Plaza El Estudiante, de la capital monaguense, para exigir al Gobierno nacional salarios dignos y mejores condiciones laborales para todo el personal activo, incluyendo a los jubilados y pensionados.



Después de cuatro meses, el magisterio de la Educación sigue pidiendo al Ministerio de Educación que se siente con el gremio educativo para la firma de la cláusulas vencidas y el contrato colectivo de la educación.



“Los educadores estamos en protesta. Después de tres meses seguimos en la calle, ya que el Gobierno nacional no ha dado respuestas en cuanto al aumento del salario para los trabajadores de la educación del país”, dijo Zuleima Ruiz, presidenta del Colegio de Profesores seccional Monagas. “Seguiremos exigiendo que se reactive la mesa de discusión ya que tiene más de un año que fue paralizada y todavía no tenemos una respuesta satisfactoria que beneficie a los trabajadores y sus familiares. Estamos pidiendo una mejor calidad de vida para todos”.



“Esto no es nada político en contra de nadie. Estamos exigiendo salarios justos, porque lo que estamos viviendo los trabajadores de la educación en toda Venezuela es un caos, una verdadera catástrofe. Estamos indefensos porque ese sueldo no nos permite cubrir nuestros gastos en salud, alimentación, pasaje y estudios para nuestros hijos”, agregó.



Cabe recordar que dentro de las exigencias del personal educativo del país, se encuentra la reactivación del seguro de hospitalización, maternidad y cirugía, además del seguro funerario y otras reivindicaciones.



Juan Carlos Oronoz, directivo del Sindicato de trabajadores de la educación de la Gobernación de Monagas, comentó que solo estaban exigiendo “salarios dignos para que nosotros podamos pagar nuestras cosas mínimas”.

“Acabamos de pasar una Semana Santa triste porque muchos de los educadores no pudieron viajar a ningún lugar de esparcimiento por los bajos salarios. No vamos a apagar el fuego de las protestas hasta tanto no veamos nuestras mejoras”, expresó Oronoz.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.