Gobierno de Monagas no consentirá invasiones

La gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella, se pronunció sobre los intentos de ocupación de un complejo de apartamentos ubicado en la vía al sur de la entidad.

Desde esta semana, un grupo de personas había intentado ocupar este espacio asegurando que claman por una vivienda digna.

La mandataria fue enfática en asegurar que no iba a permitir este tipo de acciones en medio de la campaña electoral, por considerar que se debe respetar la ley y el derecho a la propiedad privada.

“Ahí están unos apartamentos que no se han concluido, pero no es para que se vayan a invadir. Hay necesidad pero no hay anarquía (…) las leyes dicen con claridad que el invasor no tiene derecho a una vivienda”, recalcó, mientras reconocía que en la entidad existe una gran necesidad en este aspecto.

Santaella afirmó que en el estado se han construido 110 mil viviendas, sin embargo, detalló que todavía hay más de 16 mil casas que no se han podido concluir este año 2020 por motivo de las sanciones y la emergencia sanitaria provocada en el país a causa de la COVID-19, por lo que se ha priorizado destinar los fondos de infraestructura y vivienda al sector de la salud.

La madrugada del jueves 05 de noviembre, 200 familias que aseguran no contar con viviendas dignas habían intentado ocupar un complejo de apartamentos en fase de construcción vía al sur del estado, por lo que funcionarios de seguridad tuvieron que desalojar el sitio.