Guárico: contabilizan 14 familias afectadas por las lluvias en el municipio Ortiz

Por Xiomara López

Este 12 de junio, durante una rueda de prensa realizada en el municipio Ortiz, del estado Guárico, el alcalde Franco Gerratana dio un balance sobre las afectaciones que ha dejado la lluvia en esta zona.

Gerratana declaró a que han atendido a 14 familias que todavía están bajo el agua, luego del desbordamiento de la represa Curarí, ubicada en la parroquia San José de Tiznados.

“En la represa de Laguna de Piedra se fue parte del tapón afectando a la represa Curarí. Nosotros estuvimos en el sector Los Chigüires atendiendo casi 14 familias que quedaron justamente bajo el agua y ahí estuvimos con un equipo de despliegue. Hay que esperar que el caudal del agua baje, porque no hay entradas por ningún sitio”, comentó.

El alcalde informó que se mantienen en un constante monitoreo con la ayuda de Protección Civil y los mismos afectados que están en la zona.

“Tenemos un equipo de monitoreo constante sobre las lluvias y estamos totalmente pendiente durante las 24 horas del día, en contacto con la gente de Protección Civil. Hemos tenido con los mismos parceleros contacto directo para que ellos nos estén informado sobre la situación de las precipitaciones”, explicó.

Gerratana señaló que la temporada de lluvias del año pasado dejó afectadas a 219 familias, lo cual sigue siendo una preocupación porque al río Ortiz no se le ha podido dragar su cause para evitar inundaciones a la población cercanas al caudal, por no contar con las maquinarias ni el combustible para este mantenimiento necesario.

“Hasta los momentos van siete vaguadas y gracias a Dios no hemos tenido ningún saldo grave que lamentar”, resaltó.

Sin combustible

Otro tema preocupante en este municipio es el tema del combustible que perjudica a los pequeños productores e incluso a la misma alcaldíam que necesita movilizar el camión compactador para recolección de basura y la camioneta para poner el alumbrado público en las comunidades, en una nueva jornada llamada “operación luciérnaga” que arranca esta semana.

“Aquí todo se ha paralizado y hago hincapié al ‘bachaqueo’ que comienza y se aprovecha de lo poco que se consigue”, expresó.

Para finalizar, Gerratana anunció que seguirán trabajando con los pocos recursos que ingresa al municipio y que con el apoyo de la empresa privada están gestionando la creación del Centro Clínico Municipal, para la atención gratuita en el área de salud a la población.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.