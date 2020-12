GüiriaDuele, en 10 preguntas

El sábado 12 de diciembre de 2020 se cumplía casi una semana de las elecciones parlamentarias en Venezuela, convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Ese día, también se realizaba en el territorio una consulta popular promovida por la Asamblea Nacional de mayoría opositora aún en funciones.

Ambos eventos quedaron opacados cuando, desde la distante población costera de Guiria, llegaron las primeras versiones de un nuevo naufragio de migrantes venezolanos que partieron del estado Sucre, en el oriente del país, con destino a Trinidad y Tobago.

Este naufragio volvió a poner la mirada en esas costas que cantadas y descritas por poetas y escritores que ahora son vías de para huir de las calamidades de una Venezuela donde 79,3% de la población está sumergida en la pobreza extrema y no consumen las 2.200 calorías diarias de una canasta de alimentos básicos como deberían, de acuerdo con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020.

Desde ese sábado y otros antes, la memoria está anclada en esas aguas del Caribe, las mismas que surcaron Colón y sus hombres hasta llegar a esa península paradisíaca, que hoy es navegada pero para salir de la miseria.

En ese mismo azul Caribe se han ahogado esos sueños por una vida menos precaria, menos azarosa; el derecho a vivir con dignidad.

A continuación, presentamos algunos datos para reconstruir la tragedia de los náufragos de Güiria:

¿Cómo empezó todo?

A las 10:32 pm del sábado 12 de diciembre la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, informó en Twitter que funcionarios del Comando de Guardacostas habían encontrado personas ahogadas a 6.3 millas náuticas (alrededor de 11 kilómetros) de las costas de Güiria, ciudad del estado Sucre, al oriente de Venezuela.

San Miguel publicó que las personas habían muerto en el naufragio de una embarcación que llevaba días desaparecida y había salido de Venezuela el domingo 6 de diciembre rumbo a Trinidad y Tobago.

Testimonios recabados por la agencia AFP indicaron que fueron pescadores de la zona quienes avistaron dos cuerpos flotando y contactaron a la guardacostera de Güiria.

Aunque San Miguel dijo que esa noche habían hallado a 19 personas, incluyendo niños, familiares de las víctimas y fuentes de la administración de Nicolás Maduro confirmaron el domingo 13 de diciembre que habían rescatado 11 cadáveres la noche anterior.

¿Cuántos peñeros zarparon el 6 de diciembre?

Tras conocerse la noticia sobre el naufragio, residentes de Güiria relataron que el domingo 6 de diciembre (una semana antes de que aparecieran los cuerpos) habían zarpado de sus playas dos embarcaciones: una bautizada como Mi Recuerdo y otra llamada Mi Refugio.

De acuerdo con los testimonios, una de las embarcaciones partió a las 6:18 pm y la otra entre esa hora y las 9:00 pm, dijo el diputado de la Asamblea Nacional, Robert Alcalá.

Ambas tenían como destino la zona norte de Trinidad, donde suelen dirigirse los botes que parten desde Güiria.

¿Cuántos pasajeros iban a bordo?

A 11 días del suceso, no existe una lista oficial sobre cuántas personas viajaban en las dos embarcaciones. Esto debido a que como se trata de zarpes ilegales, que se hacen de manera clandestina, usualmente no hay rastro de esta información.

Familiares de las víctimas que viajaban en Mi Recuerdo y el dueño de la embarcación, Luis Alí Martínez, refirieron que en el bote viajaban 15 personas. Sin embargo, otros testimonios apuntan que a bordo iban 20 pasajeros.

Hasta el 20 de diciembre solo habían rescatado 33 cadáveres. De acuerdo con el diputado Alcalá, aún hay 10 personas reportadas como desaparecidas por sus familiares.

Sin embargo, otro güireño aseguró este martes 22 de diciembre que solo se reportaban cinco personas desaparecidas: un niño y cuatro adultos.

El Ministerio Público y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz solo reconocen el zarpe ilegal y posterior naufragio del bote Mi Recuerdo. El lunes 14 de diciembre su dueño, Luis Alí Martínez, fue detenido bajo acusaciones de tráfico de personas. Cinco días después, el 19 de diciembre, recibió la medida de arresto domiciliario.

¿Cuántos niños y niñas fallecieron?

Hasta el 20 de diciembre han sido recuperados del mar los cuerpos de siete niños y niñas:

Dariangelis Martínez Rausseo (2 años)

Analihesse Martínez Pacheco (6 años)

Andrés Martínez Pacheco (8 años)

Dylan Pérez Rodríguez (3 años)

Rayfran Rojas Patinez (6 años)

Edwind Patinez Yanez (8 años)

Cristián García Coitía (10 años)

¿Quién era el capitán de esa embarcación en ese viaje? ¿Llevaban chalecos salvavidas?

El capitán de Mi Recuerdo fue identificado como Luis Antonio Martínez, apodado Toño por sus seres queridos. Era uno de los hijos del dueño del peñero Luis Alí Martínez.

Su cuerpo fue hallado en el mar, reconocido por sus familiares y enterrado.

Los reportes advierten que los pasajeros no hacían uso de chalecos salvavidas, como es usual en ese tipo de viajes clandestinos.

¿Dónde identificaban a los cuerpos?

En Güiria no hay morgue y las que funcionan en las ciudades de Cumaná y Carúpano no tenían capacidad para recibir la cantidad de cadáveres del naufragio porque están “colapsadas”.

Cuando trasladaron los primeros cuerpos del naufragio a Cumaná, capital del estado Sucre, los llevaron a la morgue del Hospital Central de Cumaná, pero posteriormente terminaron realizando los estudios patológicos en la entrada del cementerio viejo de Cumaná, detalló Alcalá.

En Güiria se instaló una “morgue a cielo abierto” en el muelle 1 base de operaciones de la Guardia Costera.

La identificación de los cadáveres no ha sido fácil, dice el parlamentario. El penúltimo cuerpo que hallaron no tenía extremidades inferiores ni superiores. Aún así creían que lo habían identificado y lo enterraron. Al día siguiente apareció otro cadáver y los familiares rectificaron que la identidad que le habían dado al anterior no era la correcta, por lo que hubo que desenterrar esos restos.

¿Los cuerpos han sido enterrados?

Hasta este martes 22 de diciembre, han enterrado a todos los cadáveres que hallaron en el mar, asegura Alcalá.

Dos de los cuerpos fueron sepultados el lunes 14 de diciembre en el principal camposanto del pueblo, el cementerio municipal ubicado al final de la calle Vigirima.

El resto de las víctimas fueron enterradas en el cementerio de La Salina. Cada cuerpo tiene una fosa y la identificación del difunto, dijo el parlamentario.

¿Han zarpado más botes desde Sucre hasta Trinidad y Tobago tras el naufragio?

Tres fuentes consultadas por separado confirmaron que el lunes 14 de diciembre, solo dos días después de que se hallaron los primeros cuerpos del naufragio, otro bote zarpó con 18 personas a bordo con destino a Trinidad.

El diputado Robert Alcalá señala que “pareciera que el Gobierno (de Nicolás Maduro) privilegia mantener en operación las bandas delictivas”.

En el Puerto de Güiria existe un Comando de Vigilancia Costera, adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un Comando de Guardacostas que forma parte de la Armada Bolivariana de Venezuela.

Los funcionarios no realizan patrullaje continuo porque eso implicaría lidiar con mafias de trata de personas, narcotráfico y el contrabando de minerales, dice Alcalá.

¿Cuál es la periodicidad de la salida de embarcaciones de Güiria a Trinidad y Tobago? ¿A qué hora suelen zarpar?

Los viajes entre Güiria y Trinidad y Tobago son constantes. Una de las residentes de esa localidad calcula que como mínimo zarpan tres embarcaciones al mes, ya sea para llevar personas o para comprar comida.

En los últimos dos años se han incrementado los viajes. De acuerdo con un registro que realizó en 2019 el Gobierno de Trinidad y Tobago, 16.000 venezolanos regularizaron su estatus migratorio en el país caribeño. Sin embargo, se estima que en total unos 40.000 connacionales residen en las islas.

La mayoría zarpa en horas de la noche, cuando se oculta el sol. Parten de pueblos dentro de Güiria como La Salina, Río Salado y El Rincón, donde las autoridades no se asoman.

En promedio en esas embarcaciones van 20 personas, la mayoría sobrepasa la capacidad de la embarcación. Muchos de los que se dedican a hacer estos viajes son personas que anteriormente trabajaban en la pesca, detalla la lugareña.

Muchos incluso piden botes prestados, la gasolina suelen comprarla en el mercado negro. También ocurre que hacen un consenso: uno ofrece su embarcación, otro los motores y un tercero el combustible y así se van los tres.

Residentes de Güiria, capital del municipio Valdez, explicaron que el tiempo que tarda un bote desde sus costas hasta Trinidad y Tobago varía dependiendo de las características de la embarcación, la potencia de los motores, la cantidad de pasajeros que lleve, así como las condiciones climatológicas y del mar.

En promedio, el viaje puede durar unas cuatro horas. Los botes con motores más potentes pueden llegar al país caribeño entre dos y dos horas y media.

¿Todavía hay personas esperando a familiares? ¿Cuánta gente, en total, está desaparecida?

Algunos familiares se mantienen en vigilias a la espera de noticias en los casos de los cuerpos que no han sido hallados. Todos los días se convocan actividades en la plaza Bolívar de Güiria.

El naufragio reportado este mes es el tercero en la zona desde 2019. Parlamentarios como Alcalá y Carlos Valero manejan que en total han desaparecido 123 venezolanos en estos viajes hacia Trinidad.

Esta cobertura especial #GüiriaDuele es producto de una alianza de periodismo colaborativo entre Efecto Cocuyo, Historias que laten, Crónica.Uno y Radio Fe y Alegría.