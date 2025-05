Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam (Les anuncio una gran alegría: ¡tenemos papa!).

El cardenal Robert Prevost, de 69 años de edad, se convirtió este jueves 8 de mayo en el papa León XIV, sucesor de Francisco y del apóstol Pedro como fundador de la Iglesia.

El Habemus papam se anunció a las 7:13 de la tarde hora de Roma, 1:13 de la tarde hora de Venezuela en voz del cardenal Dominique Mamberti, prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica.

Robert Prevost es estadounidense y en 2015 obtuvo la nacionalidad peruana tras llegar a ese país en una misión agustiniana en 1985. El papa Francisco lo nombró en 2014 administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y luego fue obispo de esa localidad.

Es el primer papa estadounidense y agustino de la historia de la Iglesia católica.

El humo blanco que anunció la elección de un nuevo sumo pontífice salió por la chimenea de la Capilla Sixtina a las 6:07 de la tarde, hora de Roma. Su elección se dio tras cinco votaciones y dos días del cónclave que inició este miércoles 7 de mayo.

El sumo pontífice número 267 de la Iglesia católica se dirigió a los miles de files que esperaban ansiosos en la plaza de San Pedro para impartir su primera bendición Urbi et Orbi.

Fotos: captura de video Vatican News

Papa León XIV: ¡Gracias al papa Francisco!

En su primer mensaje ante la feligresía en la plaza de San Pedro, el papa León XIV envió un mensaje especialmente enmarcado en la paz.

Esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada, desarmante y también perseverante, que proviene de Dios, que nos ama a todos incondicionalmente. Todavía conservamos en nuestros oídos esa voz débil, pero siempre valiente, del papa Francisco que bendecía a Roma.

El papa que bendecía a Roma también daba su bendición al mundo entero esa mañana del día de Pascua. Permítanme dar continuidad a esa misma bendición: que Dios los quiere mucho, Dios ama a todos y el mal no prevalecerá. Estamos todos en las manos de Dios.

Por lo tanto, sin miedo, unidos, mano a mano con Dios y entre nosotros, andemos adelante. Seamos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. El mundo necesita de su luz; la humanidad necesita de Él como el puente para ser alcanzada por el amor de Dios. Ayudémonos los unos a los otros a construir puentes con el diálogo, el encuentro, uniéndonos todos para ser un solo pueblo, siempre en paz.

¡Gracias al papa Francisco!

Quisiera agradecer a todos los hermanos cardenales que me han elegido para ser el sucesor de Pedro y caminar junto a ustedes como Iglesia unida, buscando siempre la paz, la justicia, trabajando como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo, para proclamar el Evangelio y ser misioneros.

Soy un hijo de San Agustín, agustino, que ha dicho: ‘Con ustedes soy cristiano y para ustedes, obispo‘. En este sentido, podemos todos caminar juntos hacia esa patria que Dios nos ha preparado.

A la Iglesia de Roma, un saludo especial.

Tenemos que buscar juntos cómo ser una Iglesia misionera, una Iglesia que construye puentes de diálogo, siempre dispuesta y abierta a recibir, como esta plaza, con los brazos abiertos a todos. A todos los que tienen necesidad de nuestra caridad, de nuestra presencia, de diálogo y amor.

Luego, como sorpresa para muchos, también dio un mensaje en español:

Y si me permiten, también una palabra, un saludo, de modo particular para todos aquellos y de modo particular a mi querida Diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto, para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo.

Luego, siguió en italiano:

A todos ustedes, hermanos y hermanas, de Roma, de Italia y de todo el mundo. Queremos una Iglesia sinodal, que camine, que busque siempre la paz, que busque siempre la caridad, estar cerca de quienes sufren.

Hoy, en el día de la Virgen de Pompeya, nuestra Madre María quiere caminar siempre con nosotros, estar cerca de nosotros, ayudarnos con su intercesión y su amor.

Ahora quisiera rezar junto a ustedes por esta nueva misión, por toda la Iglesia, por la paz del mundo. Pidamos esta gracia especial de María, nuestra Madre.

Sigue nuestro minuto a minuto de la cobertura del cónclave de la Iglesia haciendo click aquí.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.