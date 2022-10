Desde el pasado 24 de octubre, las personas que viven en Cambalache, en Ciudad Guayana, se enfrentan a noches de oscuridad tras la explosión de un transformador que funcionaba como el núcleo de más de siete casas en la calle Dividivi con Pescadores.

Pasada la media noche de ese lunes, los residentes escucharon la explosión y procedieron a llamar a los técnicos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Sin embargo, no recibieron respuestas sino 12 horas después, únicamente para confirmar la explosión y responder que no tienen transformadores disponibles para la reparación.

La vocera de la calle, Yadira Vásquez, es una de las residentes afectadas, pero también debe velar por una solución oportuna. No obstante, esta situación se escapa de sus manos y aseguró que solo ha escuchado respuestas negativas y peticiones de “calma” por parte de Corpoelec.

Piden calma y paciencia para Cambalache

“Hasta los momentos nosotros no hemos recibido respuestas”, dijo Vásquez. Junto a otros vecinos se dirigió a la oficina del gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, donde entregaron la carta de solicitud de ayuda a la secretaria, pero sin éxito alguno.

“Ella nos expone que no tienen transformadores para ayudarnos, así que nos dirigimos a otra oficina de Corpoelec para pedir ayuda y todos nos dijeron que no hay transformadores. Tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia”, detalló Yadira.

La vocera de calle Dividivi con Pescadores hizo énfasis en que los técnicos de Corpoelec no han hecho más que pedirles a los habitantes de Cambalache que se calmen y que esperen, porque ellos están “buscando y resolviendo”.

Robos y alimentos dañados

No obstante, los días pasan, el calor es intenso y las noches son oscuras e inseguras en Cambalache. Vásquez denunció que esta semana sin electricidad facilitó el camino para que los ladrones cometieran sus fechorías en la zona.

“Los malandros se robaron 265 metros de guaya que vienen de la vía Caracas (…) que son los que alimentan a la comunidad de Cambalache”, denunció Yadira Vásquez.

Las noches oscuras exponen a los residentes de Cambalache a robos e inseguridades (Foto: Cortesía).

Mientras más pasa el tiempo, más siguen expuestos los habitantes de Cambalache a los robos, pero también a la pérdida de alimentos que no se pueden conservar. Esto los obliga a comprar comida a diario.

“¿Cómo podemos conservar una carne o un pollo si no tenemos electricidad?”, se preguntó Yadira. Además, resaltó que los comercios donde venden hielo ya no tienen, porque no hay forma de preservarlo sin electricidad.

Los más afectados de Cambalache

Por otro lado, Vásquez comentó que a pesar de que todos los residentes de Cambalache se ven afectados por la ausencia de la luz, los que más padecen son los niños y los adultos mayores.

“Tengo gente que utiliza insulina, niños enfermos con dengue, paludismo, niños asmáticos y adultos mayores con problemas de hipertensión por el calor”, detalló.

Dicho esto, Yadira habló por todos los habitantes de Cambalache e hizo un llamado para que los ayuden, les tengan consideración y que las autoridades con competencia se encarguen de restaurar el servicio eléctrico lo más pronto posible.