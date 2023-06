Habitantes de Isla de Toas denuncian que están sin agua y gas

Aproximadamente 3 mil familias residentes de Isla de Toas, en el municipio insular Almirante Padilla del estado Zulia, se encuentran sin agua potable y gas doméstico.

A la lista de penurias se suman las contantes fallas en el sistema eléctrico, mientras que la educación peligra por las malas condiciones en las que se encuentran las escuelas.

Martín Espín, habitante de la isla, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que están sin agua, aseo, luz y transporte. “Ningún servicio público en la isla sirve”, dijo.

Los isleños también denunciaron que un litro de gasolina puede costar entre 40 y 50 bolívares.

“Desde que quitaron el ferry no llega gasolina, los carros no circulan, (solo) una que otra moto. Hay sectores que llevan más de dos meses sin agua”, agregó.

“Salimos a pescar cuando conseguimos gasolina y si no pescamos no comemos (…) Cinco litros son 200 bolívares y si no pescamos nada, perdemos ese dinero”, apuntó Raúl, uno de los pescadores.

En el caso de la escuela, cuando es temporada de lluvias no hay actividades porque se moja; tampoco hay agua. La misma situación ocurre en el centro de salud donde “no hay ni una jeringa” según María Villasmil, otra residente de la isla.

Los habitantes de la Perla del Lago, como también se le conoce a Isla de Toas, exigieron a las autoridades en todas sus escalas a resolver los problemas de los isleños.

Con información de Eira González | Radio Fe y Alegría Noticias

