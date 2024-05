Habitantes del sector Pinto Salinas, ubicado en San Félix, estado Bolívar, exigen al gobernador de la entidad, Ángel Marcano, dar respuestas a los vecinos de la comunidad, quienes llevan un año esperando para ser reubicados, luego de que en 2023 Protección Civil determinara que al menos 12 familias estaban en riesgo crítico de ser tragadas por una cárcava que lleva más de 30 años en la zona.

A pesar de que las autoridades regionales afirmaron haber ejecutado las reubicaciones, Radio Fe y Alegría Noticias visitó el lugar y reconoció a los mismos afectados por las lluvias del 2023, quienes permanecen habitando el sector a pesar de que sus casas están al borde del precipicio.

#Guayana| Habitantes del sector Pinto Salinas llevan un año esperando por las reubicaciones ofrecidas por la gobernación tras los derrumbes del 2023



De cara al inicio de las precipitaciones de este año, exigen respuestas al Estado



“¿Quieren votos? Ayuden a la comunidad” pic.twitter.com/TyyJzudF4x — Francesca Díaz (@francescadiazm) May 21, 2024

“Este barranco cada día se cae más. Cada día se pone peor y no nos dan solución. Estamos mal y no hay para dónde irnos. Si se cae la casita, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Vamos a pegarnos de las barracas de los vecinos para fastidiarlos y que nos corran? Tenemos que tener algo propio y que el Gobierno, porque voy a decirlo, el Gobierno tiene que buscarle solución a esto. La comunidad no puede buscar su propia solución, ¿para qué está el Gobierno? Hago el llamado a que den la cara y hagan algo por el pueblo. A la hora del té, cuando quieren los votos, corren para donde está la comunidad para que vayan a votar por ellos. Así no es. ¿Quieren votos? Ayuden a la comunidad”, denunció Fernanda Vargas, afectada por los derrumbes del 2023.

Vargas reside en una vivienda que está al borde del socavón con su pareja y su nieta de 9 años. El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias visitó la vivienda en la que apenas logran entrar las pertenencias de la familia.

“El gobernador y Milagros Marcano (secretaria de Gestión de Desarrollo Social de la Gobernación del estado Bolívar), nos prometió una casa y estamos esperando”, zanjó Vargas.

Foto: Francesca Díaz | Radio Fe y Alegría Noticias. Foto: Francesca Díaz | Radio Fe y Alegría Noticias.

Niegan ejecución de reubicaciones

En contraste, el secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Edgar Colina Reyes, informó recientemente que se conformó el Comité de riesgo por las lluvias, para verificar las zonas en riesgo ante las precipitaciones en Bolívar.

En entrevista con este medio, Colina Reyes aseguró que el año pasado se habían ejecutado más de 25 desalojos alrededor de esta cárcava; sin embargo, admitió que no todos habían sido reubicados, mientras que según los vecinos solo seis afectados fueron reubicados.

“Instalamos el Gabinete de Lluvias 2024. Esa instancia tendrá un equipo multidisciplinario para visitar todos los municipios, junto a las autoridades locales, para hacer una evaluación de riesgos para tomar acciones y tener alerta temprana. Estamos manejando que los municipios que más afectaciones tienen son Gran Sabana, Sifontes, Caroní y Angostura del Orinoco. Bolívar es el estado que ha presentado más damnificados cuando llegan las lluvias. El año pasado tuvimos cinco mil afectados. Hemos estado viendo cuáles son los espacios que vamos a usar para brindar apoyo a estas familias que están en sectores de riesgos. Hemos hecho visitas, le hemos indicado que deben desalojar, pero es un tema de crearles condiciones para que puedan moverse. Desde el gobierno regional, vamos a brindar atención a las familias con viviendas y alimentación”, declaró Colina Reyes.

Durante los derrumbes de 2023, este medio tomó las declaraciones del gobernador, quien afirmó que en una semana 19 familias afectadas serían reubicados. Entonces habitantes del sector plantearon que se les había propuesta reubicarlos en unas viviendas de la UD-338, zona que consideraron les quedaba demasiado lejos de sus trabajos y las escuelas de sus hijos. Además, alegaron que las casas estaban en mal estado y algunas tenían personas habitándolas.

“Mis hijos viven asustados por esta situación. Tengo 10 niños. Hace un año estoy afectada porque se derrumbó una pared de mi casa el año pasado. Han venido varias veces y no han dado respuestas. Me ofrecieron reubicarme por ahí por la UD-338; no estuve de acuerdo porque allá esos muchachos se me van para los montes. Pido que me ubiquen en otra parte que no sea para ese monte, yo tengo mucho muchacho y me da miedo que uno de esos muchachos se me vaya para el monte”, declaró Angélica Pérez, residente del sector.

#Guayana| Angélica Pérez, madre de 10 hijos, denunció que las autoridades nunca terminaron el proceso de reubicación de su familia luego de que una de las paredes de su vivienda se derrumbara.



Su llamado es a la acción antes de que inicien las lluvias pic.twitter.com/olCsSCN4KA — Francesca Díaz (@francescadiazm) May 21, 2024

Pérez añadió que desde la Gobernación les pidieron “quedarse tranquilos” y no continuar denunciando la situación ante los medios.

“Que no denunciáramos porque no nos iban a dar los beneficios. Yo no voy a tapar eso para que un muchacho se me vaya a caer por la cárcava. Uno se me cayó y se me partió la frente. No voy a ocultar esto. Yo tengo que hablar”, sentenció.

“¿Dónde están los recursos?”

Carmen Marcano, habitante del sector, denunció que desde el Ejecutivo nacional se han enviado recursos para solventar los derrumbes en Bolívar y exigió saber qué pasó con esos fondos.

“Hace un año se me derrumbó mi casa por la cárcava. Mi casa se me está comiendo por debajo. El gobernador me ofreció que en seis meses me iba a dar mi casa, y ya va un año y no me ha dado nada. Incluso, el presidente mandó los recursos para las casas y una de esas casas eran estas y no nos tomaron en cuenta para nada. Necesitamos que vengan y den la cara. Por favor, mi casa por dentro está agrietada. Tenemos miedo”, alegó Marcano.

En un recorrido por las viviendas, este medio constató que más de 20 niños viven en condiciones paupérrimas, en viviendas cuyo piso se desmorona con los días. Durante la noche de este 20 de mayo, la pared de una de las viviendas cedió, poniendo en riesgo la vida de seis niñas.

La madre de tres de las menores, Daynelis Rodríguez, refirió que no logra conciliar el sueño por las noches, ya que se mantiene vigilando las grietas de su casa y previendo que comience a llover para poder proteger a su familia.

#Guayana| ¿El peor momento para los habitantes de Pinto Salinas? La noche. Cuando no pueden dormir con plenitud por pensar que sus hogares podrían derrumbarse en cualquier momento ante la inacción gubernamental pic.twitter.com/0OLC9Fnjed — Francesca Díaz (@francescadiazm) May 21, 2024

“Ayer como a las 4:30 de la mañana la pared se estaba cayendo por pedacitos. Como a las 9:00 de la noche la pared se terminó de caer. Prometieron reubicación y seguimos a la espera. Esperamos que Defensa Civil convoque. No nos dan respuesta. El domingo teníamos una visita de inspección y nunca llegaron. Estamos esperando que vengan y se acerquen. Mi mayor temor es estar durmiendo con mi familia, venga la lluvia y nos vayamos por el barranco. Mi mamá falleció hace un mes y nunca llegó a su casa. Le prometieron reubicación y nunca se cumplió”, expresó Rodríguez.

